Theater-Star Jeremy O. Harris : Einem Traum entsprungen

Als im vergangenen September in New York die Tony Awards verliehen wurden, konnte man Jeremy O. Harris neben seiner Mutter, seiner 11-jährigen Nichte und seiner früheren Englischlehrerin auf dem roten Teppich sehen. Sein Outfit hatte er selbst entworfen: hoch geschnittene schwarze Anzugshose, schwarzes Jackett über nackter Brust, Plateauschuhe. Der amerikanische Schauspieler und Dramatiker ist zwei Meter groß. An diesem Abend wollte er noch größer wirken. Übermenschlich fast. Wie „einem Traum entsprungen“ wollte er aussehen, sagte er der „Vogue“. Es sollte ein triumphaler Abend werden für ihn, einer, der in die Geschichte des wichtigsten amerikanischen Theaterpreises eingehen könnte.

Jeremy O. Harris war an diesem Abend mit seinem Stück „Slave Play“ für gleich zwölf Auszeichnungen nominiert. Noch nie hatte es in der Geschichte der Awards so viele Nominierungen für ein Schauspiel gegeben. Noch dazu eines, das sich radikal mit dem Trauma der Sklaverei auseinandersetzt. Geschrieben von einem schwarzen, queeren, gerade mal 32 Jahre alten Autor. Das Stück war eine Sensation, die Nominierungen waren eine Sensation. Jeremy O. Harris war eine Sensation.

Am Ende stand Harris ohne einen Tony da. Zwölf Nominierungen – und „Slave Play“ fiel in allen Kategorien durch. Auch das hatte es so in der Geschichte der Tonys noch nicht gegeben. Eine klare Zurückweisung sei das, war in den Besprechungen des Abends zu lesen. Und Harris konnte auf einer Party nach der Verleihung seine Enttäuschung kaum verbergen. Er habe zwar nicht erwartet, dass er gewinne. Aber „für einen Moment habe ich es mir doch vorstellen können“, sagte er der „New York Times“. Ihm sei allerdings auch klar, dass es für jemanden wie ihn sinnlos sei, zu hoffen, dass das System, das er herausfordere, ihn dafür belohnte.

Wie ein trotziger Befreiungsschlag

Er feierte dann trotzdem noch, bis fünf Uhr morgens. „Geschichte haben wir dennoch geschrieben“, twitterte er von der Party. Kurz nach Mitternacht kündigte er an, dass „Slave Play“ für eine zweite Spielzeit an den Broadway zurückkehren werde. Das war zwar schon lange geplant. Jetzt klang es wie ein trotziger Befreiungsschlag. Nicht nur für Jeremy O. Harris. Sondern für die gesamte US-amerikanische Theaterwelt.

Harris hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Theater-Superheld entwickelt. Die amerikanische Zeitschrift „Out“ bezeichnete ihn als den queeren schwarzen Retter der Theaterwelt. Das „Ssense Magazine“ sah in ihm den ersten Vertreter einer neuen Kategorie, der „Culture-Celebrity“. Der Comedian James Corden hat ihn als einen der besten Dramatiker der USA in seiner „Late Late Night Show“ auf CBS eingeführt. Harris modelt für Gucci, Telfar und COS, taucht auf diversen Magazin-Covern auf, ist in Podcasts zu hören, in TV-Sendungen zu sehen, hostet Galas, moderiert Diskussionsrunden, und seine Social Media Accounts verfügen zusammen über mehrere Hunderttausend Follower. Ein It-Boy – der aber jede Möglichkeit nutzt, um für das Theater zu werben, neue Stücke auf den Weg zu bringen und experimentelle Theatermacher zu fördern.