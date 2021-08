Youtube-Entdeckung : Wie das Mittelalter rockt

Einen Rätselspruch in altenglischer Sprache, gesungen mit heiserer Heavy-Metal-Stimme zur E-Gitarrenbegleitung: Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Die Nummer findet sich auf Youtube, wenn man nach „old english riddle songs“ – es gibt inzwischen mehrere Folgen – sucht. Vorgetragen wird sie aber nicht von einem Rocker, sondern von einer an der Schola Cantorum Basiliensis, einem Spitzeninstitut für Alte Musik, ausgebildeten Sängerin. Wirre lange Haare, eine furchterregende Gasmaske vor dem Gesicht und einen possierlichen kleinen Hund neben sich auf dem Sofa – die Ironie der Inszenierung sitzt perfekt.

Hanna Marti, so heißt die Sängerin, hat zusammen mit ihrer ebenfalls in Alter Musik geschulten Kollegin Stef Conner im Corona-Jahr 2020 rund ein Dutzend solcher Kurzvideos produziert, um sich die elende Zeit des erzwungenen Nichtstuns auf kreative Weise zu verkürzen. Im Abspann heißt es jeweils: „In tempore pestilentiae MMXX“ – in Zeiten der Seuche 2020.

Die Texte sind Rätselsprüche aus dem „Exeter Book“, einer wichtigen Quelle altenglischer Literatur aus dem zehnten Jahrhundert. Die Kompositionen stammen von den beiden Musikerinnen selbst. Der Lage entsprechend produzierten sie die Songs an ihren Wohnorten in privater Umgebung. Gesang und Begleitung wurden abwechselnd in Basel und Cambridge aufgenommen, die Koordination erfolgte über das Internet, und am Schluss wurde das audiovisuelle Material montiert – in Eigenproduktion durch Learning by Doing, wie das Duo versichert. Schlackenrein intonierter Kunstgesang verbindet sich mit dem Klang der Mittelalterharfe und der afrikanischen Mbira, aber auch mit allerlei Küchengeräten als Perkussionsinstrumenten oder mit minimalistischen Tonfolgen auf der Elektroorgel.

In der ausgefuchsten Einfachheit der Darstellung, dem musikalischen Variantenreichtum und dem spielerischen Umgang mit dem Medium Video zeigt sich ein professioneller Zugriff auf das künstlerische Material, was die beiläufig entstandenen Videos zu kleinen audiovisuellen Kunstwerken macht. Sie verraten die Handschrift eines Musikertypus, der Komponist, Interpret und szenischer Performer in einem ist und auch die mediale Vermittlung in die eigenen Hände nimmt. Im Popgeschäft wie in manchen experimentellen Randbereichen ist das heute Alltag, in der Alten Musik bisher aber selten anzutreffen. Eine unerwartete Form der Grenzüberschreitung, die zum hohen Reiz der Miniaturen wesentlich beiträgt.