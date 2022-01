Amerikanischer Theaterbetrieb : Eine Industrie steht am Abgrund

Sogar auf die Theaterplakate hatte es die Erleichterung geschafft: „We’re back“, stand vergangenen September auf jenen für die „Lehman Trilogy“, die im März 2020 nach nur vier Aufführungen mit dem gesamten Broadway in eine anderthalbjährige Pandemiepause gegangen war. Die Lichter am Great White Way erloschen damals so lange wie noch nie in der Geschichte des Broadway. Nur die „Ghost Lights“ – auf einsamer Bühne aufgestellte Glühbirnen – hielten dem Dunkel der verwaisten Theater etwas entgegen.

„We’re back“, hieß es also mit großer Freude und großen Erwartungen, als im September 2021 die Theater wieder öffneten. „Lehman Trilogy“ war vielleicht jenes Stück, das am eindringlichsten auf die Bühne brachte, was man am Schauspiel vermisst hatte. Als alttestamentliche Finanzfabel im Designerbüro inszenierte Sam Mendes am Nederlander Theatre des Broadway die Parabel über Aufstieg und Fall der Lehman Brothers, jener drei aus Deutschland nach Alabama ausgewanderten Baumwollhändler, deren Name gut 150 Jahre später zum Finanzkrisensynonym werden sollte. In New York geriet das Stück zu einem ähnlichen Triumph wie zuvor in London und war eine Feier des Theaters und seiner Wiedereröffnung.

Ein finanzielles Desaster

Die Lust auf Theater zeigte sich auch im aufgeregten Gedränge vor dem Eingang. Dass nun Ordner durch die Reihen liefen mit großen Schildern, die die Maskenpflicht einforderten, dass die Schlangen vor den Theatern noch länger waren, weil Impfzertifikate kontrolliert werden mussten, dass man von den Platzanweisern nicht nur, wie sonst üblich, das als „Playbill“ bezeichnete Programmheft gereicht bekam, sondern auf die Pandemieregeln hingewiesen wurde, konnte der Stimmung keinen Abbruch tun. Es war ein Aufbruch in das neue alte Theaterleben – das am Broadway, wie auch sonst in den Vereinigten Staaten nicht allzu lange währen sollte .

Spätestens mit dem Auftreten der Omikron-Variante wurde es seit Dezember letzten Jahres wieder in Frage gestellt. Während zunächst nur einzelne Vorstellungen wegen Durchbruchsinfektionen im En­semble abgesagt wurden (kurz vor Weihnachten wurde etwa das von vielen sehnsüchtig erwartetet Musical „Moulin Rouge!“ sogar noch zu Vorstellungsbeginn abgebrochen, als positive Testergebnisse bekannt wurden), bedeutete die neue Variante für andere Produktionen eine Spielpause bis in den kommenden Sommer hinein (etwa Aaron Sorkins Bühnenfassung von „To Kill a Mockingbird“). Besonders hart traf es Shows, die vorzeitig endgültig beendet wurden wie etwa „Diana, The Musical“, das es nach seiner Premiere auf nur 33 Aufführungen brachte. Nicht zuletzt ein finanzielles Desaster für die Produzenten.

Die Hoffnungen liegen nun auf dem Frühjahr

Trotz teilweise deutlich reduzierter Ticketpreise sank die Auslastung der geöffneten Theater Anfang Januar auf magere 62 Prozent. Und das bei überhaupt nur 27 angebotenen Shows in den 41 Theatern des Broadway – aktuell laufen bloß noch neunzehn. Die Entwicklung ist beispielhaft für das Theaterleben im ganzen Land. Und selbst in jenen Produktionen, die die jüngste Welle einigermaßen unbeschadet überstanden, konnte man dem Pandemiethema nicht entkommen. Etwa in der Inszenierung von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte am Ford Theatre in Washington DC, das, wie auch viele andere amerikanische Theater, „A Christmas Carol“ als vorweihnachtliche Tradition zeigt.

2020 waren viele dieser Produktionen ausgefallen, ebenso jene im Ford Theatre. Darauf nahm die Inszenierung des vergangenen Dezember explizit Bezug, als Hauptdarsteller Craig Wallace seiner Freude Ausdruck verlieh, in diesem schwierigen Jahr gerade dieses Stück wieder vor Publikum aufführen zu dürfen. Gemeinschaftlich wurde es, als das Publikum dann aufgefordert wurde, ein „Merry Christmas“ anzustimmen. Da war dann der eine oder andere zu beobachten, der sich sichtlich wünschte, etwas weniger über Aerosole gelesen zu haben, und sich die Maske zurechtzog.

Auch am Schluss der Inszenierung ging es dann noch einmal um die Pandemie: Die Weihnachtsstimmung beschwörend, wurde um Spenden für den Theatre Washington Taking Care Fund gebeten, der auch einige der hier auf der Bühne stehenden Schauspieler durch die Krise gebracht hätte. Der Aufruf erzielte seine Wirkung: Mehr als 22.000 Dollar kamen allein durch die Vorstellungen des „Christmas Carol“ zusammen. Das sind nach wie vor bitter benötigte Hilfen für Schauspieler, die in den Vereinigten Staaten meist nur für einzelne Produktionen engagiert werden und sich ohne jedes verlässliche Einkommen durchschlagen müssen. Und auch für den amerikanischen Theaterbetrieb insgesamt, der anders als etwa in Deutschland in den meisten Fällen ohne staat­liche Unterstützung auskommen muss.

Es ist eine ganze Industrie, die ihre Existenzgrundlage jetzt erneut gefährdet sieht. Die Hoffnungen liegen nun auf dem Frühjahr, wenn, zumindest an der amerikanischen Ostküste, die Omikron-Welle voraussichtlich überstanden sein wird. Manche Produktionen nehmen dann ihre Vorstellungen wieder auf, andere laufen erst an. Darunter eine Inszenierung, die schon im Vorfeld als mögliches Schauspiel-Highlight der Broadway-Saison gehandelt wird: „Macbeth“, mit Daniel Craig in seiner ersten Rolle nach „James Bond“. Und so bleibt zu hoffen, dass zumindest Shakespeares schottische Hexen die ghost lights für längere Zeit von der Bühne vertreiben können.