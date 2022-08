Salzburger Festspiele : Wie eigens von Gott gesandt

Zum allumfassenden Angebot, das Salzburg als Zentral-Agentur des internationalen Musiklebens bietet, gehören zehn Klavierabende. Ein Olympia? Gar mit Wettkämpfen? Zwischen den Konzerten von Daniil Trifonov und Igor Levit liegen mehr als drei Wochen. Das mindert die Gefahr, beider Konzerte als Duell von Kronprinzen hinzustellen. Zu unterschiedlich sind die beiden Hochgelobten. Levit gehört wohl, nach einer Unterscheidung des amerikanischen Kom­ponisten, Pianisten und Kritikers Jed Distler, zu den „product pianists“, die minutiös ausgearbeitete Interpretationen bieten, Trifonov eher zu den „process pianists“, die sich durch Spontaneität und Impulsivität auszeichnen.

Dass der inzwischen einunddreißig­jährige Trifonov sich an seinem Spiel berausche oder das Schauspiel der eigenen Gestik genieße, trifft längst nicht mehr zu. Er spielt ruhiger, mit einer ähnlich flachen Handhaltung wie einst Wladimir Horowitz, gleichwohl mit mächtiger sonorer Fülle. Was sein Spiel auszeichnet, sind die reiche Farbpalette des Tons, gerade des meditativen Pianos, der Reichtum an Nuancen, die sublimen Ausformungen innerer Stimmen.

Für sein Programm hatte er Werke von Rang gewählt, die gleichwohl nicht an der Hauptstraße des Repertoires liegen: zum Auftakt die 1917 entstandene dritte Sonate des polnischen Komponisten Karol Szymanowski. Die vier Teile sind zu einem kurzen Satz gebunden, der mit einer Fuge endet. Das postimpressionistische Flirren, der Dissonanzenreichtum, das Furioso des Finales mochten die staunende Frage provozieren, ob Trifonovs schlank-lange Finger nur von den Händen gesteuert werden oder direkt vom zentralen Nervensystem.

In eine ganz andere Welt führte ­Claude Debussys in langen Jahren zwischen 1894 und 1901 entstandene dreiteilige Suite „Pour le piano“. Zwei rasche Sätze, zurückgreifend auf Altmeister wie François Couperin und Jean-Philippe Rameau, rahmen eine avancierte Sarabande mit den Reizen tonaler Ambiguitäten. Das Prélude mit seinen rapiden Martellati und seinen schimmernden Glissandi blieb, wie vom Komponisten gefordert, trotz mächtiger „sonorité“ frei von aller romantischen Affektation. Berückend die feierlichen Akkordpassagen der Sarabande, gleichsam getanzt mit einer „élégance grave et lente“. Wie flüssig das Perpetuum mobile der pulsierend lebendigen, aber nicht überhetzten Toccata: mit zartesten Pianissimo-Passagen, die wie das Echo eines Forte aus der Ferne klangen, abgeschlossen von einem pedalgesättigten akkordischen Klanggebirge.

Seinen Ruf als Enfant terrible verdankte Sergej Prokofjew einer klavieristischen Virtuosität, die sich in heftigen rhythmischen und dynamischen Exzessen ausraste. Wie passend-redend der Name von fünf Miniaturen, mit denen er sich 1916 als Piano-Provokateur empfahl: „Sarkasmen“. Jeweils kaum mehr als zwei Minuten lang, haben sie, wie die Vortragsanweisungen signalisieren, den schrillen Charme eines grotesken Maskenspiels: tempestoso, singhiozzando, smanioso oder precipitiosissimo. Trifonov begnügt sich jedoch nicht mit der Demonstration athletischer Energien, sondern formt bizarre Charakterstücke.

„Das ist ein Berufener“

Die Worte Clara Schumanns nach der ersten Begegnung mit dem zwanzig­jährigen Johannes Brahms und dessen Sonate in f-Moll kamen einem in den Sinn, als Trifonov nach der Pause zurückkehrte: „Das ist wieder einmal einer, der kommt wie eigens von Gott gesandt!“ Dass der Klaviersatz im er­öffnenden Allegro maestoso „sperrig“ sei, etwa bei den Oktavsprüngen in der Durchführung des ersten Satzes, ist bei Trifonov nicht einmal zu spüren. Mit ausgesuchtem Klangfarbensinn taucht er das lyrische Kontrastthema in spätsommerliche Farben. Dem Andante-Satz hat Brahms Verse von C. O. Sternau vorangestellt: „Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint, da sind zwei Herzen in Liebe vereint und halten sich selig umfangen.“ Mit dem dialogischen Wider- und Wechselspiel von zwei Themen und besonders dem melodischen Innenteil mit der von der linken Hand geführten Melodie beschwor er alle Schauer des Romantischen. Den kurzen vierten Satz, von Brahms als Rückblick bezeichnet, taucht er in die fahlen ­Farben eines Trauermarsches, das Alle­gro-Finale spielt er mit behutsamem Schwung und fein gespannten Rubati.

Der Dank für das seelenschwere Konzert sei von Robert Schumann ausgesprochen: „Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigten: das ist ein Berufener. Am Klavier sitzend fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen.“