WDR-Orchester bei den Proms : Die klassische Musik braucht Fanatismus

Cristian Măcelaru ist mit seinem WDR-Sinfonieorchester bei den Proms in London zu Gast. Vor dem Konzert erzählt der Dirigent, warum ihm diese Tournee so wichtig ist.

Draußen ist alles wie gehabt. Gegenüber der Royal Albert Hall sitzt, wie seit Jahren an allen Tagen der von der BBC veranstalteten Proms-Saison, dieselbe Frau auf der Wiese. Neben ihr sind die Partituren der Werke ausgebreitet, die an diesem Abend aufgeführt werden. Sie bietet diese Ware den ankommenden Passanten beinahe im Flüsterton an, um nicht zu sehr aufzufallen. Derweil schleicht ein misanthropisch blickender Schwarzhändler um die Arena, ein Bündel Karten diskret in der Hand, aber sichtbar genug, um selbst denen, die seine Masche nicht schon lange kennen, zu signalisieren, dass er Käufer sucht. Drinnen versuchen die als weltgrößtes Festival der klassischen Musik gefeierten Proms in ihrer ersten vollständigen Saison seit Be­ginn der Pandemie wieder Fuß zu fassen.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Unter die Hiobsbotschaften über die Auswirkungen von Corona und der rasenden Inflation auf den Kulturbetrieb mischt sich das Gerücht, die riesige Albert Hall wäre mit ihrer Kapazität für mehr als fünftausend Zuschauer an manchen Proms-Abenden kaum mehr als zu zehn Prozent ausgelastet, die Einnahmen aus dem Kartenverkauf lägen bis jetzt, zweieinhalb Wochen vor dem rituellen Finale mit der berühmten Last Night, um zwanzig Prozent unter denen der Saison 2019, der letzten vor der Pandemie. Doch beim ersten diesjährigen Proms-Auftritt des WDR-Sinfonieorchesters mit seinem rumänischen Chefdirigenten Cristian Măcelaru ist nichts von alledem zu spüren. Die Halle ist gut gefüllt, die Stimmung erwartungsvoll, der Beifall teilweise begeistert.

Obwohl man den Kölner Klangkörper mit seinem Engagement für Neue Musik verbindet, tritt er in London, der ersten Station einer kurzen Europatournee, die ihn unter anderem noch nach Amsterdam, zum Beethovenfest in Bonn und zum Carl Nielson Festival in Odense führen wird, bevor er zum Beginn der Saison mit der Feier seines fünfundsiebzigjährigen Be­stehens wieder nach Hause zurückkehrt, mit einem gefälligen romantischen Programm auf: Mendelssohns Hebriden sowie Dvořáks Violinkonzert in a-Moll mit dem deutsch-amerikanischen Virtuosen Augustin Hagelich als Solisten und die dritte Sinfonie von Brahms – also zwei Werke, die 1883 im Abstand von drei Wochen uraufgeführt wurden. Im jetzigen Geschäftsklima wollte David Pickard, der Direktor der Proms, wohl nicht allzu viel riskieren. Er steht bei mürrischen Traditionalisten ohnedies im Ruf, mit einem zunehmend schlichteren Angebot den Zeitgeist auf Kosten der Hochkultur zu fördern.

War früher wirklich alles besser bei den Proms?

Auch die Klage, dass früher alles besser gewesen wäre, gehört zum jährlichen Ritual der Proms; nur lastet sie angesichts des politischen und ökonomischen Drucks, dem sich die BBC im hundertsten Jahr ihres Bestehens ausgesetzt sieht, derzeit schwerer. Wie in Deutschland messen die Erbsenzähler an der Spitze der Rundfunkanstalt deren Erfolg an den Einschaltquoten und drängen auf zu­gängliche Inhalte.

Cristian Măcelaru steht am Anfang seiner vierten Spielzeit als Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters, aber pandemiebedingt betrachtet er erst diese als seine erste richtige Saison. Den Auftakt bei den Proms zu machen, wo das Orchester zuletzt 2012 unter der Leitung seines damaligen Chefdirigenten Semyon Bychkov zu hören war, sei ein „wunderbares Statement“, sagt Măcelaru. Er macht keinen Hehl aus seinem Empfinden, dass das internationale Wirken des Ensembles im Jahrzehnt nach Bychkovs Abschied vernachlässigt worden sei. Tourneen seien kein Luxus, sondern unerlässlicher An­­trieb fürs Streben nach Höherem, ohne das die Gefahr der Selbstgefälligkeit bestehe. Ein Orchester, das nicht reise, sei wie ein Küchenchef, der nur zu Hause koche. Trotz zunehmenden Streamings, so Măcelaru, müssten sich auch Rundfundfunkorchester im Konzertsaal zeigen, nicht zuletzt, weil man eine Verantwortung gegenüber den Gebührenzahlern habe. Streaming könne einen Live-Auftritt nie ersetzen, zumal die Entwicklung der Klangtechnik längst noch nicht weit genug sei.

Entscheidend ist auf dem Podium

Vor dem Konzert spricht Măcelaru von der Herausforderung, ein Tourneeprogramm zu gestalten, das die auf die Einnahmen schielenden Veranstalter zufriedenstelle. Er wendet sich allerdings ge­gen die, wie er meint, in Europa eher als in den Vereinigten Staaten herrschende Auffassung, Hochkultur müsse mit Leiden verbunden sein, andernfalls wäre sie nicht anspruchsvoll genug. Der Schlüssel liege darin, das Publikum aufzuklären über Hintergründe und Inhalte, damit es mit den Komponisten vertraut werde, die Relevanz der dargebotenen Musik erkenne und das Neue verstehen lerne. Genau so ist Măcelaru im vergangenen Jahr mit „Miniaturen der Zeit“ verfahren, einer Serie von dreizehn kurzen Werken, die das WDR-Sinfonieorchester zu aktuellen Themen in Auftrag gab. Und so hält der Dirigent es auch beim Cabrillo-Festival für zeitgenössische Musik in Santa Fe, dessen künstlerisches Programm er ebenso verantwortet wie neuerdings das des George-Enescu-Festivals in Bukarest. Neue Musik sei nicht das Problem, sondern die Art ihrer Darbietung. Măcelaru Ist überzeugt, dass die Vermittlung klassischer Musik den Fanatismus eines Billy Graham erfordere.

Aus Măcelaru Beobachtung, dass jedes Rundfunkorchester seine eigene Identität entwickeln müsse und wie beim Tesla oder einem alten Rolls Royce alles seinen Wert und seinen Platz habe, ergibt sich die Frage, wodurch sich das WDR-Sin­fonieorchester auszeichne. Er nennt den tiefen samtenen Klang der Streicher und das womöglich unterschätzte Können der Bläser, das beim Konzert dann auch reichlich unter Beweis gestellt wird. Augustin Hadelich erobert das Herz des Publikums mit seiner unmanierierten, ausgesprochen virtuosen und mitreißenden Darbietung des Violinkonzerts, so dass er sich unter dem lautem Stampfen der Prommers zu zwei Zugaben genötigt sieht: Coleridge-Taylor Parkinsons spritzigen „Louisiana Blues Strut“ und Carlos Gardels Tango „Por una cabeza“. Sie bestätigen Măcelarus Devise von der Freude an der klassischen Musik.