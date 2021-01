KI als Komponistin : Das Künstliche und die Kunst

Die Digitalisierung dringt immer tiefer in die Arbeitswelt und den Alltag vor. Eines aber blieb davon bislang unangetastet: künstlerisch aktiv zu werden und Originelles und damit Neues zu schaffen, war dem Menschen vorbehalten. Doch inzwischen schielen die Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) ebenfalls auf das Attribut der Eigenständigkeit, auch in der Musik. Musik ist das Ergebnis organisierter Schallereignisse. Eine KI macht genau das – organisieren. Künstliche Intelligenz ist die Automatisierung intelligenten Verhaltens. Der Versuch, menschliche Entscheidungswege zu simulieren, also nachgeahmte Intelligenz. Dabei spezialisiert sich KI meist auf eine Sache. Ein Schachcomputer kann kein Sudoku lösen. Machine Learning ist ein Teilgebiet der KI. Die Maschine soll das Lernen lernen, also bestimmte Muster selbständig erkennen und ableiten.

Ein solches System lässt der KI-Entwickler David Cope seit den neunziger Jahren komponieren. Es trägt den Namen eines Menschen: Emily Howell. Inzwischen produziert die Rechenmaschine selbständige Kompositionen. 2010 erschien ihr Debütalbum.