„Rheingold“ in Zürich : Gott, das sieht ihm ähnlich!

Ein Bild für die Götter: Die Riesen Fafner und Fasolt sitzen, wie zwei Alm-Öhis im Sonntagsputz, knapp unter der Zimmerdecke auf dem Bilderrahmen eines Landschaftsgemäldes mit der von ihnen erbauten Burg Walhall „auf des Berges Gipfel“, wie es bei Richard Wagner heißt. Bild und Burg sind wirklich für die Götter, denn diese – allen voran Wotan und Fricka – haben sich vor demselben zur Betrachtung des vollendeten Werks versammelt. Und, ja, das muss man schon sagen, prächtig prahlt der prangende Bau! Aber dann platzt einer der Riesen von hinten durch die Leinwand, und die Freude ist futsch: Zahltag, Wotan! Der Göttervater ist pleite.

Andreas Homoki, Intendant des Opernhauses Zürich und zugleich Regisseur bei diesem neuen „Ring des Nibelungen“, hat sich entschlossen, Richard Wagners Tetralogie, die ja zu großen Teilen in Zürich geschrieben wurde, in ihre Entstehungszeit zurückzuholen. Und so, wie Wagner sich selbst in einem Brief an Theodor Uhlig vom 27. Juli 1850 beschrieb – „Im hausrock gehe ich herunter und bade mich im see“ (Orthographie original) –, sehen wir auch Tomasz Konieczny als Wotan im Hausrock, wie Wagner ihn zu tragen pflegte. „Dieu, que ça lui ressemble!“, sang die unvergessliche Juliette Gréco einst. Und dieses „Gott, das sieht ihm ähnlich!“ zieht einem auch leise durchs Gemüt, wenn der joviale Beau Konieczny als Wotan im Wagner-Look seiner Kollegin Patricia Bardon als Gattin Fricka, recht spröde als Spießermatrone von Christian Schmidt mit petrolfarbener Seide bekleidet, zusingt: „Ehr’ ich die Frauen doch mehr als dich freut.“ Davon wusste Minna Wagner manch bittres Lied zu singen.

Wie Theodor W. Adorno in seinem „Versuch über Wagner“ scheint auch Homoki dem „Revolutionär“ Wagner nicht zu trauen. Revolutionär war Wagner nur in seiner Kunst. Deren materielle und soziale Entstehungs- wie Umgebungsbedingungen waren ihm weitgehend schnurz. Das vorzügliche Zürcher Programmheft zitiert Briefe aus der Zeit von Wagners Exil in Zürich, wohin er 1849 hatte fliehen müssen, weil er sich als Barrikadenkämpfer am Dresdner Maiaufstand beteiligt hatte. Und da liest man Zeilen wie diese: „nur in luxuriösem behagen kann ich künstlicher Mensch jetzt noch gedeihen.“ Oder: „Ich kann nicht wie ein Hund leben, ich kann mich nicht auf Stroh betten und mich in Fusel erquicken: meine stark gereizte, feine, ungeheuer begehrliche, aber ungemein zarte und zärtliche Sinnlichkeit, muß irgendwie sich geschmeichelt fühlen, wenn meinem Geiste das blutig schwere Werk der Bildung einer unvorhandenen Welt gelingen soll.“ Und nachdem Zürcher Kapitalisten neuntausend Francs für eine Wagner-Aufführung zugeschossen hatten, lästerte der Zuwendungsempfänger gegenüber Franz Liszt noch: „Was sagst Du dazu, daß unsere Philister das Geld aufgebracht haben?“

Der Geschichte vom Kapitalismuskritiker, die lange als linkes Entlastungsparadigma diente, um Wagner nach der Kontamination durch den Nationalsozialismus wieder diskursfähig zu machen, glaubt Homoki in Zürich nur noch mit einem Augenzwinkern. Was bleibt, ist ein witziges, geschliffenes, trotz des langsamen Erzähltempos doch pointiertes bürgerliches Konversationsstück, mit dem Wagner seine eigene Situation ebenso ehrlich wie brillant erfasste.

Die Sänger zeigen dabei in Zürich große Freude an der Sprache, allen voran der wendige, stimmlich wie spielerisch hochintelligente Matthias Klink als Loge, der vielleicht ab und an nur etwas genauere Einsätze vom Dirigenten, dem Zürcher Musikdirektor Gianandrea Noseda, braucht. Christopher Purves als Alberich singt auch als Nichtmuttersprachler ein idiomatisch perfektes Deutsch und wahrt stimmlich die nötige Balance aus Gier und Tollpatschigkeit, wenn er „das schlecke Geschlüpfer“ der Rheintöchter (sylphenhaft in weißen Seidenpyjamas: Uliana Alexyuk, Niamh O’Sullivan, Siena Licht Miller) durchs Schlafzimmer jagt. So elegant Konieczny als Erscheinung ist und singt, so unschön fallen – wie schon letzten Sommer in Bayreuth – seine starken Vokalverfärbungen auf. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke gibt seinen Mime wie ein gekränktes Rumpelstilzchen: mit scharfer Sprache, treffsicherem Timing, manchmal mehr zum Sprechen als zum Singen neigend.

Gianandrea Noseda dirigiert zum ersten Mal einen „Ring“. Mit der Balance in seinem „Boutique-Theater“, wie er es nennt, ist er noch nicht auf bestem Fuße. Das tiefe Blech rülpst und knarzt recht ungeschlacht, auch stärker, als es angebracht. Soloflöte und Solooboe recken sich zuweilen aus dem Graben, als würden sie künstlich verstärkt. Da wird Erfahrung gewiss für Korrektur sorgen.

Der Lindwurm ist super und die hopsende Kröte richtig prima in der schönen, funktionalen Ausstattung von Christian Schmidt. So beginnt der neue Zürcher „Ring“ drollig, aber zugleich mit der aktuellen Frage nach der Schuldverstrickung der Kunst durch Sponsoring: Denn – Saallicht an! – wir alle sitzen in Walhall.