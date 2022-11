Der Komponist Heinrich Schütz : Nüchtern, nobel meinungsstark

Heinrich Schütz, 1585 im thüringischen Köstritz geboren, durchschritt im Laufe seines für damalige Zeiten staunenswert langen Lebens, das am 6. November vor 350 Jahren zu Ende ging, genau jene musikalische Epoche, in der sich die Wege der Instrumentalmusik vom gesungenen Wort ablösten. Dass von ihm selbst nichts pur Instrumentales überliefert ist, muss nicht unbedingt viel besagen. Schließlich ist ja sogar seine Oper „Dafne“, mutmaßlich die älteste deutscher Sprache, ver­loren gegangen; nur das gedruckt überlieferte Libretto und der Ort ihrer Erstaufführung im Torgauer Schloss können heute noch Entdeckungsphantasien freisetzen.

Möglich, dass auch Schütz’ sonstiges weltliches Schaffen solcher Verluste wegen unterbelichtet ist – obwohl sich dort mit den italienischen Madrigalen, seinem Opus 1 als Frucht einer Venedig-Reise zwischen 1609 und 1612, immerhin ein Juwel frischen, allen Leidenschaften geöffneten Musizierens befindet. Dennoch würde das Bild, das sich seine Zeitgenossen von ihm machten, unter dessen Vorzeichen ihn das neunzehnte Jahrhundert – Liszt und Brahms gehörten zu den Protagonisten – neu entdeckte und mit dem er heute wieder Anrührung und Interesse weckt, wohl auch seine eigene Zustimmung finden: Schütz als Komponist, der nahezu sein gesamtes Lebenswerk in den Dienst der mit-leidenden, aber vor allem hoffenden christlichen Glaubensbotschaft gestellt hat. Vom ausladenden, barock freskenhaft leuchtenden Prunk der „Psalmen Davids“, dem ersten Werk nach seiner Rückkehr aus Italien, bis hin zur karg-asketischen, holzschnittartigen Zeichnung seiner drei Alterspassionen ein halbes Jahrhundert später waren es wieder und wieder die Sätze aus Luthers Bibelübersetzung, in die er sich vertiefte – intensiver und entschiedener noch als ein Jahrhundert später solche Komponisten wie Bach und Telemann, deren Glaubensbilder von einer viel freizügigeren, stimmungsmäßig-poetischen und literarisch überhöhten Herangehensweise bestimmt werden.

Schütz ist ungleich strenger, konzen­trierter und damit auch fordernder, erlaubt kaum Abschweifungen oder gar das Ausruhen an „schönen Stellen“. Dabei blieb er innerlich frei und undogmatisch, artikulierte sich auch im gelehrten Latein und hat zum Beispiel das Magnificat, den marianischen Lobgesang, in beiden Sprachen vertont: viermal insgesamt, mit immer neuen technologischen wie semantisch-hermeneutischen Zugängen. Und das „Ehre sei dem Vater“, die Ewigkeitsverheißung um die heilige Dreieinigkeit, hat er allein in den „Psalmen Davids“ in zwölf, in seinem finalen, ebenso mild abgeklärten wie streng organisierten „Schwanengesang“ von 1671 (über den 119. Psalm) in dreizehn Varianten vertont – stets mit neuen Akzentsetzungen, fern uninspirierter Monotonie und Ausleerung. Einmal flutet das „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ im Ketten-Wechselgesang der Teilchöre tatsächlich durch Klangraum und -zeit ins Unendliche, anderswo gibt es ätherisch-introvertierte Auslegungen oder solche, die fröhliche Erleichterung vermitteln.

Seine bürgerliche Biographie erscheint in einer Weise skandalfrei, die schon fast beängstigend ist: Duelle, Prügeleien oder Exzesse – nichts dergleichen ist überliefert. Und er konnte dienen, nicht nur seinem Gott. „Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden“: dreimal erklangen diese Kernzeilen des 73. Psalms, als 1636 der reußische Landesherr Heinrich Posthumus in Gera zur letzten Ruhe gebettet wurde. Zuerst als Teil einer „teutschen Begräbnis-Missa“ beim Einzug der Trauergäste, dann als Thema der Leichenpredigt und schließlich, nachdem diese beendet war, nochmals als doppelchörige Motette, die den Übergang zur Einsenkung des Sarges in die Familiengruft bildete.

Heinrich Schütz, Hofkapellmeister in Dresden, doch durch seine Geburt reußisches Landeskind und mit dem etwas älteren Posthumus gut bekannt, folgte in dieser Gedenkmusik, den „Musikalischen Exequien“, einer durchgetakteten Kompilation aus Bibelworten und Choralstrophen, die, bevor er sie in Töne setzte, schon als Schrifttafeln den Sarg zierten. Der Verstorbene hatte das edle „Schlafkämmerlein“ selbst entworfen und inko­gnito vorfertigen lassen; selbst seine Frau bekam es erst drei Tage vor dem tatsächlichen Ableben ihres Gemahls zu sehen.