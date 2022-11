Louis Ferdinand von Preußen : Beethovens Prinz

Aktualisiert am

Er war vermutlich Beethovens Held in der „Eroica“, denn er bewunderte ihn als Menschen, Soldaten und Musiker. Vor 250 Jahren wurde Louis Ferdinand von Preußen geboren.

So malte Jean Laurent Mosnier 1799 Louis Ferdinand von Preußen. Bild: bpk/Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Roland Handrick

Es komme nicht drauf an, „was wir sind, sondern wie wir sind“, sagt Karlomchen, die bucklige Küchenmagd auf dem livländischen Blumbergshof in Siegfried von Vegesacks Roman „Die baltische Tragödie“. Sie sagt es, als der kleine Aurel in der Speisekammer schluchzt, er wolle keine Hasen jagen und auch kein Jungherr sein. Das moderne, emanzipatorische Prinzip, dass Leistung mehr zähle als Herkunft, dass Status durch Arbeit, nicht durch Geburt erworben werde und dass Menschlichkeit kein Standesprivileg sei, wurde freilich von Bürgern gegenüber den Aristokraten nur ungern angewandt.

Sehr spät, erst 2012, stellte die Studie „Friedrich der Große. Musiker und Monarch“ von Sabine Henze-Döhring nach über zwei Jahrhunderten anekdotischer Verniedlichung klar, dass der Preußenkönig wirklich ein Musikexperte europäischen Ranges war. Eine tiefere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Beethoven-Gönner Erzherzog Rudolph von Österreich steht noch aus. Beim Beethoven-Kongress 2020 in Bonn deuteten Ulrich Konrad und Otto Biba an, dass die Aristokratenkritik Beethovens durch Quellenmanipulationen ressentimentgetriebener Agenten der Bürgerlichkeit zum Klischee verstärkt wurde.