Wildsau, Rampensau, Umweltsau – aber was ist „Die Monosau“? Jonathan Meese antwortet schnell wie ein Bolzenschussgerät: „Die Monosau bin ich natürlich selbst! Im Grunde genommen ist auch Goldfinger die Monosau oder meine Mutter oder die Sonne. Sie ist einfach eine einzelne Kraft, männlich, weiblich, sachlich, das ist völlig egal.“

Meese sitzt in seinem großen, kalten Atelier in Berlin und strahlt. Meese strahlt immer, wie nun prompt in Bezug auf „Die Monosau“, seinen „Episodenroman on the Rocks“, der über viele Jahre hinweg entstanden ist. Seine Mutter Brigitte, 93 Jahre alt und im warmen Mantel im Atelier unterwegs, hat die Texte abends mit der Schreibmaschine abgetippt: „Allerdings war es eine Heidenarbeit, weil ich vieles von dem nicht verstanden habe, was Jonathan aufgeschrieben hatte!“ Kein Verlag wollte diese umfangreiche, deutsch-englische Collage aus Gedankenfetzen, Erzählfragmenten, Zeichnungen veröffentlichen. Meese hat also die paar Dummies, die er herstellen ließ, zu einem Buchobjekt umgewandelt, welches seine Galerie verkaufte. 2018 schließlich brachte der kleine Münchner Verlag Institutions die Kompilation heraus.

Meeses Privatmythologien

Der Schauspieler Martin Wuttke hingegen sagt auf die Frage, wer oder was die Monosau eigentlich sei: „Das ist eine der privatmythologischen Figuren von Jonathan Meese. Eigentlich ist es ein Sänger oder so, der einen Song nach dem anderen singt. Im Roman findet sich nur eine kurze Passage, in der ein offenbar etwas penetrantes Popidol als Monosau angeredet wird.“

Wuttke trägt einen hellen, dicken Pullover und eine unauffällige Hose und nicht mehr die Rumpelstilzchen-Klamotten wie eben noch auf der Probe in der Berliner Volksbühne. Er ist einer von sieben Mitwirkenden bei der Uraufführung von „Die Monosau“ am Freitag dieser Woche, angekündigt als „ein garantiert regiefreier Abend“. Wenn schon keine Regie, so gibt es doch ein Bühnenbild mit einem Laufsteg quer durch den Saal, das Nina von Mechow entworfen hat. Martin Wuttke erinnert diese räumliche Situation natürlich an seine Arbeiten mit Einar Schleef am Schauspiel Frankfurt, in denen oft ganz ähnlich die direkte Nähe zum Publikum gesucht wurde.

Wie auch in der Volksbühne, wo man seit den legendären Kartoffelsalatsauereien beim früheren Intendanten Frank Castorf stets auf allerlei Anwürfe gefasst ist. Nicht anders ist es bei Jonathan Meese, bei dem weiß man ebenfalls nie, was passiert, wenn er eine Ausstellung eröffnet oder auf eine Bühne tritt, denn: „Dass ich den Geschmack von manchen Menschen verletze, ist kunstimmanent. Den Geschmack, das Geschmäckle, müssen wir aber ab-schaffen. Ich habe in all den Jahren noch nie ein Bild nach meinem Geschmack gemalt. Ich halte meine Bilder für notwendig, das ist viel wichtiger. Ob ich sie mag oder nicht, spielt keine Rolle.“