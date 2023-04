Im November 1956 rücken sowjetische Panzer in Ungarn ein. Zur gleichen Zeit wird in der bayerischen Landeshauptstadt ein Kabarettensemble gegründet, das sich in Anlehnung an eine dort tätige Nachtwächterfirma namens Wach- und Schließgesellschaft Lach- und Schießgesellschaft nennt. Der Berliner Sammy Drechsel und der aus dem schlesischen Bunzlau stammende Dieter Hildebrandt sind die Väter des Projekts. Es findet in der Eckkneipe „Das Stachelschwein“ in Schwabing ein dauerhaftes Domizil. In der Urbesetzung treten neben Hildebrandt und Drechsel Ursula Herking, Klaus Havenstein und Hans-Jürgen Diedrich auf. Die erste Premiere findet am 12. Dezember statt – Titel: „Denn sie müssen nicht, was sie tun“.

Der ehemalige Sportreporter Sammy Drechsel fungiert als Regisseur, Impresario, Gastronom und Manager, der Schauspielaspirant Dieter Hildebrandt das politisches Hirn des Unternehmens. Schon im März 1957 wird das erste Programm im jungen Medium Fernsehen ausgestrahlt. Neben den Rundfunkübertragungen hilft das, den Bekanntheitsgrad der Lach und Schieß, wie sie bald allenthalben abgekürzt wird, auf ein breites Publikum zu erweitern. Die Einschaltquoten übersteigen bald die von „irgendwelchen Fußball-Artisten“, wie die „Welt am Sonntag“ 1962 vermeldet.