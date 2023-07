Der Himmel hat sich anders entschieden. Kein Schnürlregen über Salzburg, stattdessen gleißendes Sonnenlicht über der Stadt. So können sich Touristen durch die dampfende Luft auf den Domplatz schieben, in dessen Mitte sich die Tribüne erhebt. Bühnenleute mit weißen Helmen wie Bergsteiger kraxeln herum und lassen den Bass der schwedischen Electroband The Knife über den Platz schallen. Zwischen den hoch gestapelten Sitzen und der barocken Domfassade liegen schwarze Hügel. Sie werden die Bühne bilden, auf der am 21. Juli der „Jedermann” aufgeführt wird.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

In mehr als hundert Jahren hat das katholische Bekehrungsspiel von Hugo von Hofmannsthal, das Kernstück der Salzburger Festspiele, mehr als 700 Aufführungen erlebt. Auch dieses Jahr sind alle Tickets verkauft. Erstmals soll es ein „echtes Bühnenbild“ geben, eine Fassade, die Drinnen und Draußen trennt, sagt Regisseur Michael Sturminger. Nach Tobias Moretti und Lars Eidinger wird Michael Maertens den neuen Jedermann geben, den reichen Mann, der sich angesichts seines unausweichlichen Todes fragen muss, was er der Welt eigentlich hinterlässt und was er mitnehmen kann in den Himmel, wenn ihm denn Einlass gewährt wird.