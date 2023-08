Wotan ist tot. Er hat sich erhängt. Der Weltlauf ist ihm entglitten. „Wie zu hemmen ein rollendes Rad“, haben ihm weder Erda noch die Nornen noch die geliebte Tochter Brünnhilde raten können. Der traurigste aller Götter führte herbei, was er seit der „Walküre“ einzig noch begehrte: das Ende. Während Richard Wagner im Orchester so tut, als wäre der Weltuntergang eine Art interplanetarischer Or­gasmus in Des-Dur, und uns eine Überdosis an Glückshormonen ins Blut schießt, senkt sich der Rückprospekt der Bühne im Bayreuther Festspielhaus, eine sonnenversengte fränkische Savanne in vermutlich allzunaher Zukunft. Langsam wird Wotans Leiche sichtbar. Aus dem Schnürboden baumelt eine Puppe herab, naturalistisch mit den Zügen und dem Kostüm von Tomasz Konieczny versehen, wie wir ihn als Wotan im „Rheingold“, in der „Walküre“ und im „Siegfried“ gesehen haben. Wasser tropft aus seinen Hosenbeinen wie bei allen Erhängten, deren Harnblase sich im letzten Moment des Lebens unwillkürlich leert.

Dieser Schluss ist neu in Valentin Schwarz’ Inszenierung von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“. Er gibt dem Ende der „Götterdämmerung“, das im letzten Jahr so flapsig, lächerlich und hilflos ausgefallen war (Hagen war ohne er­sicht­lichen Grund ans Sperrgitter eines Schwimmbads gestürzt und hatte gerufen: „Zurück vom Ring!“), anderes Gewicht. Dieses neue Ende ist beklemmend, es ist schlüssig, wenn es auch vielen, nicht zu Unrecht, trivial erscheint.