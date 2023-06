Im Jahr 1993, kurz vor seinem 70. Geburtstag, wurde György Ligeti gefragt, ob er sich unter den veränderten gesellschaftlichen Be­dingungen vorstellen könne, wieder in Budapest zu leben. Der Komponist, der mit seiner Frau Vera 1956 – nach dem von sowjetischen Truppen niedergeschlagenen Aufstand – aus Ungarn geflohen war, antwortete, im „surreal existierenden Sozialismus“ habe es viele unterdrückte nationalistische Strömungen gegeben, die jetzt virulent geworden seien: als Katastrophe in Jugoslawien, als Farce in der Tschechoslowakei und als Tendenz in Ungarn, wo man im Übrigen völlig frei leben könne. Aber er warte lieber noch, „bis Ungarn ein normales westliches Land sei“. Der hellsichtige Skeptiker Ligeti ist nicht mehr nach Budapest zurückgekehrt, um dort zu leben. Er starb 2006 in Wien.

Jetzt, zu seinem hundertsten Geburtstag, hat ihn das Budapest Music Center mit einem siebentägigen Musikfest geehrt, das selbst der allem Pathos fernstehende und nicht zu feierlichem Zeremoniell neigende Ligeti mit Dankbarkeit, vielleicht sogar mit Rührung aufgenommen hätte.

Am Morgen des letzten Festivaltages wurde eine Tafel auf der Straße vor dem Center enthüllt, wobei Ligetis Komponistenkollege und langjähriger Freund, der 97 Jahre alte György Kurtág, im Rollstuhl sitzend eine kurze Rede hielt und an eine Aussage von Ligeti aus dem Jahr 1998 erinnerte. Wie einst Béla Bartók – dieser damals noch mit dem Hinweis auf Hitler- und Mussolini-Straßen in Budapest – habe sich auch Ligeti dagegen verwahrt, dass eine Straße nach ihm benannt werde. Wenn man es aber nicht verhindern könne, dann solle sie wenigstens „György Ligetis Irrweg“ heißen.

Ligetis Nähe zu Kafka

So wurde nun mit den Klängen einer avantgardistischen Blaskapelle unter László Gőz, dem Leiter des Musikzen­trums, die an das Gebäude angrenzende Imre utca in Ligeti György utca umbenannt, mit dem Zusatzschild „Tévút“: Irrweg. György Kurtág brachte dabei Ligetis Irrweg in die geistige Nähe zu Franz Kafkas „wahrem Weg“, der über ein Seil gehe, das nicht in der Höhe gespannt sei, sondern knapp über dem Boden liege und mehr dazu bestimmt sei, stolpern zu machen, als begangen zu werden. Kurtág schloss seine Rede mit einer Mahnung: Sollte man auf die Idee kommen, dereinst auch ihm eine Straße zu widmen, dann nur eine Seitenstraße zu Ligetis Irrweg.

Budapest besitzt nun also einen Ligeti-Irrweg mit der Aussicht auf eine entsprechende Kurtág-Nebenstraße. Das irritierende Stolpern, den Drahtseilakt aber hat Ligeti schon immer ästhetisch spürbar in seinen labyrinthischen Kompositionen praktiziert, prototypisch etwa in einem seiner gewichtigen konzertanten Werke, dem Klavierkonzert von 1988.

Es beginnt mit drei Triolen des Soloinstruments in einem Zwölfachteltakt, gefolgt von einer Viertelnote und einer Achtelnote, die allerdings eine neue Triole mit den ersten beiden Achteln des nächsten Taktes bilden und so den Satz unüberhörbar daran hindern, schnurstracks weiter zu ticken. Die rhythmische Irritation bleibt das ganze Werk über bestehen, gerade so, als wolle Ligeti hier den erfolgreichen Saboteuren eines unaufhaltsamen europäischen Vorwärtsdrangs, den afroamerikanischen Ragtime-Komponisten, synkopisch Reverenz erweisen: Knüppel zwischen marschierende Finger.