Ende Januar meldete sich ein Musikantiquar aus Berlin in Mainz bei Tanja Gölz, der Leiterin der kritischen Gesamtausgabe der Werke von Christoph Willibald Gluck. Er habe – so erzählt es Gölz der F.A.Z. in ihrem Büro in der Mainzer Akademie der Wissenschaften – eine anonyme Musikhandschrift, vermutlich aus dem 18. Jahrhundert, in Kommission genommen und darin den Namen „Gluck“ entdeckt, mehrfach sogar. Zum Beleg fügte er einige Fotos der entsprechenden Seiten bei und bat die Wissenschaftlerin um Klärung, ob es sich wirklich um Musik von Gluck handele.

„Ich sah mir die Bilder von drei Arienanfängen an, bei denen der Name ‚Gluck’ drüber stand und bemerkte gleich bei der ersten Arie: Das ist definitiv Gluck! Die Arie kenne ich! Die habe ich selbst ediert! Die stammt aus ‚Poro’, einer sehr frühen Oper von Gluck, 1744 im Auftrag für das Teatro Regio in Turin komponiert“, erzählt Gölz, immer noch von der Freude des Fundes erfüllt. „Dann schaute ich mir die anderen Gluck zugeschriebenen Arien an und stellte fest: Der Text stammt auch aus ‚Poro’. Das kann man immer sehr schön anhand des jeweiligen Uraufführungslibrettos rekonstruieren. Aber die Arien hatte ich bislang nicht in meiner Edition“.