Die erste Neuinszenierung der Ringparabel fand in Salzburg noch vor der Theateraufführung statt. Die Eröffnungsrede des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen geriet zu einem Lessing’schen Toleranzedikt. Die stärkste Bedrohung unserer liberalen Demokratie liege, so Van der Bellen, in der abnehmenden Toleranz gegenüber Andersmeinenden. Durch die sozialen Medien werde eine mentale Tribalisierung befeuert, die schlimme Folgen für den Zusammenhalt habe. Deshalb wolle er dazu aufrufen, die Algorithmen zu verwirren, indem jeder jemandem zu folgen beginne, dessen Meinung er nicht teilt.

Mit Inbrunst trug er den Appell vor: „Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen! Folgen Sie Fridays for Future und Ihrem lokalen Automobilclub gleichzeitig!“ Und um seinen Aufruf mit einer Geste zu unterstreichen, zückte er sein Mobiltelefon, wischte etwas linkisch auf dem Display herum und gab bekannt, dass er von nun an dem Instagram-Account seines rechten FPÖ-Konkurrenten Norbert Hofer folge. „Ganz einfach. Ganz schmerzfrei.“

Keine alten weißen Männer bitte

Auch die Meinung der anderen zählt. Alle haben denselben gefälschten Ring am Finger. So weit die robust aufgeklärte Toleranzidee des grünen Bundespräsidenten. Das klang beim „Terrassen-Talk“ aus Anlass einer Neuinszenierung von Lessings „Nathan der Weise“ etwas hilfloser.

Da bemühten sich Regisseur Ulrich Rasche und sein Dramaturg Sebastian Huber, beide in ihren Fünfzigern, zu erklären, warum bei ihnen der Nathan kein „alter weißer Mann“ sei. Weil man sich (als eben solcher) nämlich darüber Gedanken gemacht habe, „wer im Theater aus welcher Machtposition heraus spricht“. Und weil man „kein Mansplaining“ mehr wolle, sei man auf die originelle Idee gekommen, den Nathan von einer Frau spielen zu lassen – der man also von vornherein keine Machtposition zutraut, oder was?

Es brauchte nur wenige Sätze der Hauptdarstellerin, um das mühsam errichtete PR-Gerüst der beiden Theatermänner zu Fall zu bringen. Valery Tscheplanowa, die für die erkrankte Judith Engel eingesprungen war, erinnerte sich nämlich an ihre erste Begegnung mit dem Stück: Eine Inszenierung am Deutschen Theater mit Dieter Mann – „vollendet klassisch, alt, weiß, was auch immer“.

Breiter Gang und gespannter Blick

Und so, wie sie an diesem Nachmittag auf der Terrasse auftrat, mit dieser selbstbewusst energischen, allen Konformismus wegwischenden Haltung, spielt sie jetzt in der großen Halle in Hallein auch ihren Nathan. Von Beginn an mit Rückgrat, der Gang breit, die Handflächen an den Seiten herausfordernd nach vorne gestreckt, den Blick gespannt. So als wollte sie sagen: Kommt her. Gebt mir, was ihr an Hass und Vorurteil in euch habt. Ich kann’s schon tragen.

Und wirklich begegnet ihr Nathan aller Missgunst, allem Abfälligen mit einer süffisanten Gelassenheit. Tscheplanowa, die man mit Glücksgefühlen nach vier Jahren Pause das erste Mal wieder auf eine Bühne treten sieht, spielt diesen traditionell großmütigen, im warmen Tonfall der Menschlichkeit sprechenden Charakter als listigen, hoch konzentrierten Fanggeist. Den Höhepunkt erreicht ihr Spiel in der Ringparabel-Szene. Da steht Nathan allein vor dem Sultan und soll ihm erklären, welche der drei Konfessionen die wahrhaftige ist. Um die beiden Figuren auf der kreisenden Drehscheibe sind nur hohe Eisengittersäulen, Nebelmauern, Lichtschranken. Wie eine Katze, die mit größter Aufmerksamkeit auf den besten Augenblick für ihren Fangversuch wartet, lässt Tscheplanowa sich Zeit, bevor sie ihr berühmtes „Märchen“ von dem Vater mit den drei Söhnen und den drei Ringen beginnt.