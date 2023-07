Aktualisiert am

Aus seiner Empathie erwuchs ein Sinn für unterschiedlichste Regie-Stile und Spieler-Persönlichkeiten: Rede zum Abschied des Intendanten Ulrich Khuon vom Deutsche Theater in Berlin.

Wo nimmt er die Kraft her? Intendant Ulrich Khuon auf der Bühne des Deutschen Theaters Bild: dpa

Lieber Uli, liebe alle anderen. Der FC Union spielt nächste Saison in der Champions League, und ausgerechnet dann verlässt sein Fan Uli, der ja selbst ein Champion ist, die Stadt in Richtung Grasshoppers Zürich. Das kann doch wohl nicht wahr sein, da stimmt doch was nicht!

Uli ist Sportfan, ich bin es auch, schon das hat ihn mir sofort sympathisch gemacht, wenngleich ich seine Begeisterung für gedopte Männer auf zwei Rädern – man kann es, etwas vornehmer, auch „Tour de France“ nennen – nie so recht teilen konnte.