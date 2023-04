Eine Kassandra sei sie nicht. Den russischen Überfall auf ihre Heimat hat die ukrainische Dirigentin Nataliia Stets aber durchaus erwartet. „Im übertragenen Sinne ist das für mich wie bei Tschechow gewesen: Wenn ein Gewehr an der Wand hängt, muss es irgendwann losgehen.“

Für die junge Frau schwebte die Möglichkeit eines Kriegsausbruchs seit 2014 als Damoklesschwert über ihrem Land. Der unmittelbare Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 hat sie dann allerdings doch überrascht und schockiert, obwohl sie sich wie viele ihrer Landsleute bewusst war, dass die Ukraine seit der Krim-Annexion nicht mehr in Frieden gelassen worden ist. Dennoch dirigierte sie im Januar vergangenen Jahres in Kiew ein Konzert des Orchesters der Nationalen Akademie mit ukrainischer Musik. Wenig später wurde sie von Oksana Lyniv, der Generalmusikdirektorin am Teatro Comunale Bologna, zur Einstudierung von Antonín Dvořáks neunter Symphonie eingeladen. Just bei der Arbeit an dieser „Symphonie aus der Neuen Welt“ erhielt sie zahllose Nachrichten über den soeben vollzogenen Angriff auf ihre Heimat.

An eine Rückkehr war da nicht mehr zu denken. Die beiden derzeit wohl bekanntesten Dirigentinnen aus der Ukraine zog es für eine Neuproduktion von Giacomo Puccinis „Turandot“ nach Rom. Nataliia Stets hatte Oksana Lyniv bereits lange zuvor an der Oper Graz sowie im Sommer 2021 bei deren Bayreuther Debüt mit dem „Fliegenden Holländer“ von Richard Wagner assistieren können. Schon als sehr junges Mädchen, räumt sie ein, habe sie von Bayreuth geträumt. Nun durfte sie die dortigen Probenprozesse begleiten und Oksana Lyniv dabei aus nächster Nähe bei der Arbeit beobachten.

Ein wichtiges Zeichen für junge Künstler

Vielleicht war dies der erste wichtige Schritt in Richtung Wagner, der die Künstlerin zuletzt für ein halbes Jahr ins Lohengrin-Haus im sächsischen Graupa geführt hat. Lyniv, die unter anderem an der Musikhochschule im nahen Dresden studiert hatte, war kurz zuvor von ihrem einstigen Dirigier-Professor Ekkehard Klemm um Vorschläge für ein Stipendium gebeten worden, das die Sächsische Akademie der Künste gemeinsam mit den Wagner-Stätten Graupa ausloben wollte.

Es dauerte nicht lang, und Nataliia Stets, die zuvor für ein halbes Jahr am Theater Bielefeld tätig gewesen ist, durfte die Stipendiaten-Wohnung im traditionsreichen Lohengrin-Haus beziehen. So benannt, weil Richard Wagner während seiner Dresdner Anstellung als Hofkapellmeister 1846 dort erste Entwürfe zu seiner Oper um den Schwanenritter schuf. Bereits 1907 ist das einstige Bauernhaus Schäfersches Gut als weltweit erste Wagner-Gedenkstätte geweiht worden. Jedes Mal, wenn Nataliia nun diese Schwelle übertrat – etwa nach ausgiebigen Wanderungen auf Wagners Spuren –, habe sie zuerst den einstigen Gast begrüßen wollen, als würde dessen Geist noch immer diese Räume erfülle.

Gerade in dieser furchtbaren Zeit des gegen die Ukraine gerichteten Krieges sei dieses Stipendium ein bedeutsames Symbol, sagt Nataliia Stets. „Hier hat Richard Wagner an einem seiner ersten großen Erfolge arbeiten können. Dass ich nun hier sein darf, ist ein ganz wichtiges Zeichen für junge Künstler. Ideen haben zu dürfen und dafür zu kämpfen.“ Kunst und Kultur sehe sie als unverzichtbare Möglichkeiten, um Menschen einander nahezubringen und Völker zu versöhnen.