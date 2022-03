Russische Musiker unter Druck : Drei Dirigenten treten zurück

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat Vasily Petrenko, Thomas Sanderling und Tugan Sokhiev dazu gebracht, ihre Leitungsämter an staatlichen Institutionen Russlands niederzulegen.

In Russland sind drei bedeutende Dirigenten an staatlichen Institutionen zurückgetreten. Vasily Petrenko, Chefdirigent des Royal Philharmonic Orchestra in London, legt die Leitung des Staatlichen Moskauer Symphonieorchesters „Jewgeni Swetlanow“ nieder. Thomas Sanderling tritt vom Posten des Chefdirigenten und Künstlerischen Leiters des Akademischen Philharmonischen Orchesters in Nowosibirsk zurück.

Und Tugan Sokhiev gibt sein Amt als Musikdirektor des Bolschoi-Theaters in Moskau zurück. Petrenko und Sanderling verurteilten den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf und deutlich. Sanderling nannte neben dem Bombardement ukrainischer Städte auch den wachsenden Totalitarismus in Russland als Grund für den Rücktritt, der ihn gleichwohl schmerze, weil er in Nowosibirsk geboren wurde. Sokhiev vermied eine Stellungnahme zum Krieg und zu Putin.

Er legte zugleich sein Amt als Chef des Orchesters in Toulouse nieder, weil die Behörden dort sein russisch-französisches Festival torpedieren. Die doppelte Nötigung von Schweigezwang in Russland und faktischem Bekenntniszwang im Westen stellt alle Künstler, die staatliche Einrichtungen in Russland leiten, vor die gleiche Entscheidung.