Dramatiker Alexis Michalik : Ist er der Theaterliebling der Rechten?

So sieht Erfolg aus: Der franko-britische Dramatiker, Regisseur und Produzent Alexis Michalik hat eben erst seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert. Sein Erstlingsstück, „Le Porteur d’histoire“, wurde seit 2011 über dreitausendmal gespielt. „Edmond“, Michaliks drittes und bekanntestes Drama, hat seit 2016 über eine Million Theatergänger angezogen. Zusammen haben die fünf Texte, die der auch als Fernseh- und Filmschauspieler gefragte Götterliebling verfasst und inszeniert hat, ein Dutzend der französischen „Molière“-Bühnenpreise gewonnen und weit über drei Millionen Menschen zum Theaterbesuch bewegt. In Michaliks Geburtsstadt Paris steht zurzeit jedes der fünf Stücke auf dem Spielplan eines Theaters, zuzüglich der französischen Adaptation von Mel Brooks’ Musical „The Producers“. Diese hat seit Dezember 2021 bereits zweihunderttausend Theaterfreunde und Musikliebhaberinnen ins Théâtre de Paris gelockt. Wie sehen die Ingredienzen dieser Erfolge aus – und lässt sich ein Grundrezept skizzieren?

Hauptmerkmal von Michaliks Theater ist der erzählende Charakter. Das Erstlingsstück bekennt bereits im Titel Farbe: „Le Porteur d’histoire“. Und hebt mit einer Publikumsansprache an, die den doppelten Sinn des Wortes „Geschichte“ – nämlich: Narration und Historie – problematisiert: „Wir werden Ihnen eine Geschichte erzählen. Aber zuvor möchten wir kurz ein paar Überlegungen anstellen über das Geschichtenerzählen an sich. Über die Bedeutung, die wir einer Erzählung beimessen. Und über die Grenzen zwischen Wahrheit und Dichtung.“ Die Reflexion auf der Metaebene macht hier bald einer Abenteuergeschichte Platz. Auch Michaliks drei darauffolgende Stücke beginnen mit einer an die Zuschauer gerichteten Vorrede, die die kommende Handlung in einen historischen Rahmen stellt – oder geradeheraus die Frage stellt: „Was ist das für Sie: Theater?“ Kurz: Der Autor verwendet viel Erfindungskraft nicht nur auf das Ersinnen von Geschichten, sondern auch auf die Art und Weise, wie er sie erzählt.

Liebe, Trennung, Versöhnung

Die Handlung seiner fünf Stücke lässt sich jeweils in einem Satz zusammenfassen. „Le Porteur d’histoire“ erzählt eine Schatzsuche über die Jahrtausende und Kontinente hinweg. „Le Cercle des illu­sionnistes“ (2014) die Stabübergabe zwischen dem Theaterzauberer Jean-Eugène Robert-Houdin und dem Stummfilmmagier Georges Méliès. „Edmond“ (2016) die an Peripetien reiche Entstehung von „Cyrano de Bergerac“, dem erfolgreichsten Text des französischen Theaters. „Intra muros“ (2017) springt vom neunzehnten Jahrhundert, in dem die drei ersten Dramen ganz oder teilweise angesiedelt sind, in die Gegenwart und thematisiert einen Theaterworkshop im Gefängnis. „Une Histoire d’amour“ (2020) endlich verfolgt über fünfzehn Jahre hinweg die Liebe, Trennung und Versöhnung im Angesicht des Todes zweier Frauen, die ihren Kinderwunsch mittels künstlicher Befruchtung verwirklicht haben.

Was diese Kurzresümees nicht erahnen lassen, sind die Haken und Purzelbäume, die Michalik als Geschichtenerzähler laufend schlägt. Einer seiner Leitsätze ist es, den Zuschauer über den Fortgang der Handlung stets im Dunkeln zu lassen. Diese ist selten linear und vorhersehbar, vielmehr fliegt sie von Epoche zu Epoche (in den beiden ersten Stücken), von Stolperstein zu Stolperstein (in „Edmond“), von Enthüllung zu Enthüllung (in „Intra muros“). Einzig „Une Histoire d’amour“ verzichtet weitgehend auf Volten, wartet dafür aber mit einer Gespensterfigur sowie einem halboffenen Ende auf. Grundsätzlich kennzeichnen Michalik eine Lust am Fabulieren, wie man sie bei Feuilletonisten und Romanciers des neunzehnten Jahrhunderts findet, und ein Hang zum Pikaresk-Peripetienreichen.