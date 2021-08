Lucerne Festival : Tschaikowsky wird langsam immer besser

Sind es dieser Tage die „Fridays for Future“, an denen wichtige Impulse für den weiteren Verlauf im Umgang mit dem Klimawandel gegeben werden, sollen in Luzern die „Musicians for Future“ die Zukunft einrichten. So steht der Auftakt zum Lucerne Festival, noch vor der Eröffnung mit dem festivaleigenen Orchester, im Zeichen der Jugend. Das Russian National Youth Symphony Orchestra gastierte in Luzern. Das Orchester selbst feiert nächsten Monat seinen dritten Geburtstag. Aufgenommen werden Musiker bis zum dreißigsten Lebensjahr. Als Prestigeobjekt des russischen Nachwuchses drängt sich ein Programm mit Werken von Peter Tschaikowsky geradezu auf. Gemeinsam mit Valentin Uryupin, dem Dirigenten des Abends, und dem Geiger Sergej Dogadin geben sie Tschaikowskys Violinkonzert und die sechste Symphonie, die „Pathétique“ – neu gedacht und umgeformt in den Händen der Jugend.

Lyrisch heißt das erste Thema des Violinkonzerts den Zuhörer im Werk willkommen. Uryupin fordert ein ungewöhnlich langsames Tempo und bremst das Geschehen sogar, wenn die Accelerandi des Solisten das Tempo anziehen. Jede Annäherung wird aufgehalten. Das irritiert erst, zwingt dann aber auch, genau hinzuhören. Man wird prompt belohnt, wenn Dogadin das zweite Thema so behutsam nimmt, als würde es zerbrechen, nähme er es zu druckvoll. Die fordernden Kadenzen in der Mitte und am Schluss des ersten Satzes meistert er gleichwohl mit Bravour.

Der zweite Satz wird hier fast wie als langsamer Walzer genommen. Uryupin wählt erneut ein langsames Tempo und gestaltet eine schlichte Kanzonetta, in der das Orchester zurückhaltend agiert und Dogadin sich auf der sich ihm bietenden Bühne mit feinem Ton ausbreitet. Auf diesem Weg führt Uryupin Orchester und Solist zusammen, und das abschließende Rondo klingt wie im Rausch, als hätten sich zwei Liebende endlich ihre Gefühle füreinander gestanden. Die neu gewonnene Freiheit nutzen die Musiker, um über die diversen musikalischen Gattungen der Couplets die agogischen und dynamischen Extreme anzusteuern. Wie Knetmasse wird die Musik gedehnt und wieder zusammengepresst. Als Zuhörer wird man in einen Strudel der Ereignisse gerissen. Jetzt geht die Idee Uryupins auf: Er nähert sich Tschaikowskys Musik weniger auf ihre Wirkung schielend als vielmehr einem Gefäß persönlichen Erlebens. Ideale Voraussetzung für die „Pathétique“.

Tschaikowskys Themen übernehmen häufig die Funktion eines symphonischen Ichs. „Und nicht selten habe ich, wenn ich herumstreifte und an der Symphonie arbeitete, sehr geweint“, schrieb der Komponist über seine sechste Symphonie. In langsamer Tragik führt Tschaikow­sky den Hörer ein in sein, wie er sagt, persönlichstes Werk. Es wird zu seinem Abschied. Bei der Uraufführung am 28. Oktober 1893 dirigiert er selbst. Neun Tage später ist er tot.

Erneut langsam genommen, wirkt das erste Thema rustikal, mit grobem Strich vorgetragen und doch – hier zeigt sich der Sinn des Tempos – sehr detailliert. Jedes Instrument ist präzise herausgearbeitet. Kurz blitzen die Flöten hervor, dann das Cello; aus der Unterwelt grollen die Bässe. Nach und nach verschmelzen sie.

Im Verlauf des ersten Satzes zeigt sich, wie geschickt Uryupin mit Agogik und Dynamik spielt. Mit den folgenden zwei Allegrosätzen führt er die symphonische Erzählung zum vermeintlichen Ende: Ein akustisches Feuerwerk kündet von den Triumphen eines Lebens, ehe der vierte Satz zum Requiem wird. Die seufzenden Streicher erheben sich im abschließenden Adagio lamentoso zu einem Schluchzen. Die Dramatik des Geschehens gerinnt plötzlich wie dickflüssiger Teer: ein Mollmorast, der den Hörer verschluckt. Leise pochen die Pauken. Noch schlägt das Herz. Dann schwindet der Klang.

Den anbrechenden Applaus versucht Uryupin noch mit einer Geste zu unterdrücken, doch kann er das Publikum nicht halten. Es applaudiert einem gelungenen Einstand in Luzern, geleitet von einem Dirigenten mit Hang, aber auch dem klugen Mut zur Langsamkeit.