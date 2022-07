Bayreuther Festspiele : Schwimmen im gestürzten All

Während Hunde und Katzen ihr Revier chemisch markieren, bevorzugt der Eventkonsument die akustische Variante, um zu zeigen: „Hier bin ich, das ist meins.“ Die Männer, zumeist Grobmotoriker, schießen Wasserflaschen oder eingeschmuggelte Trinkgläser mit den Füßen zwischen die Stuhlreihen des Festspielhauses, dass es nur so scheppert. Die Frauen, die dem dämmerungsaktiven Teil der Menschheit zuneigen, geben pünktlich mit Verlöschen des Saallichtes dem Wühltrieb nach, der sie im Hellen erstaunlicherweise so gut wie nie befällt, und pflügen mit den Fingern geräuschvoll den Inhalt ihrer Handtaschen um. Es ist also richtig was los, während das Orchester im Graben so tut, als spiele dort die Musik.

Niemand im Saal bemerkt, dass das Vorspiel zu Richard Wagners traurig-schönem, toxisch-süßem Musikdrama „Tristan und Isolde“ längst begonnen hat. Markus Poschner, beim Ringtausch der Dirigenten erst vor zehn Tagen eingesprungen, hat die Celli mit dem kleinen Sextaufschwung a-f anheben lassen in einem konzentrierten Pianissimo, das der sich selbst feiernden Präsenz der Nichtzuhörer hoffnungslos unterliegt. Das Erste, was man vernimmt, ist der Tristan-Akkord f-h-dis-gis in Celli, Hörnern, Klarinetten, Fagotten und im Englischhorn in Takt zwei.

Poschner liegt, über die mehr als vier Stunden des Abends hinweg, an der Intimität dieser Musik. „Tristan und Isolde“ ist für ihn eher ein zartes, kein brüllendes Stück. „Intensiv“ heißt hier nicht automatisch „laut“, obwohl die Fieberausbrüche im dritten Aufzug auch orchestral keineswegs geflüstert werden. Wenn der Regisseur Roland Schwab in seinen Kommentaren von der „Dialektik“ Wagners spricht, dann hört man bei Poschner davon schon in den ersten Takten etwas: Das Timbre des Orchesters zielt ins Helle, Hohe. Die Erotisierung des Paarsuizids, des gemeinsamen Sterbens auf dem Höhepunkt des Glücks, geht mit Verheißungen des Aufstiegs einher. Sehr richtig macht Schwab darauf aufmerksam, dass die Gesangslinie im berühmten Liebesduett „O sink hernieder, Nacht der Liebe“ aufsteigt, nicht absteigt. Und diesen Drang nach oben arbeitet Poschner schon im Vorspiel auf der farblichen Ebene heraus. Dass er, bei nur wenigen Proben, besonders im zweiten Aufzug so sensibel auf die Singenden reagiert, beweist, wie gut er das Stück einerseits kennt, andererseits zuhören kann auf das, was im konkreten Augenblick geschieht.

Nur zwanzig Tage waren Piero Vinciguerra geblieben, um das Bühnenbild zu konzipieren, nachdem die Entscheidung für einen neuen „Tristan“ bei den Festspielen erst kurz vor Weihnachten gefallen war. Entstanden ist ein akustisch vorzüglicher Innenraum mit einem bassinartigen Oval auf dem Boden und elliptisch durchbrochener Decke, durch die man in den Himmel sehen kann. Der Himmel wie die Oberfläche des Bassins werden durch Videos von Luis August Karwen aufwendig animiert. Wolken treiben vorüber. Das Blau stürzt ins Grau. Im zweiten und dritten Aufzug blinken die Sterne durch die Nacht. Für die Liebenden tanzen sie auch, um neue Sterne zu gebären. Durch die Bühne, die Videos und durch das Licht von Nicol Hungsberg wird mehr Drama erzeugt als durch das Spiel der Figuren, das fast so statisch ist wie in einer Robert-Wilson-Inszenierung. Und doch hat die Regie ein durchdachtes Konzept.