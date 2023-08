Es lässt sich nicht behaupten, dass Scottie McNiece die Karriereplanung sehr strategisch angegangen wäre. In seiner Heimatstadt Chicago stromerte der Schlagzeuger mit diversen Bands durch die Klubs, brachte erfolglos ein paar Platten heraus, organisierte nebenbei Konzerte. Und er wäre wohl mit öden Gelegenheitsjobs in eine mehr oder weniger prekäre Post­postadoleszenz geschlittert, hätte nicht das Schicksal wohlwollend eingegriffen.

Sein Boss in der Chicagoer Gilt Bar, wo McNiece als Essenslieferant aushalf, wusste um seinen musikalischen Hintergrund und ließ ihn mal machen, nämlich Gigs im Keller einer Kneipe, und dann auch noch vornehmlich mit improvisierter Musik der jungen Untergrundszene. 2012 spielte dort der Kornettist Rob Mazurek – schwebend sphärische Klänge über einem droneartigen Synthieteppich, avantgardistisch und kontemplativ.

Von Anfang an radikale Entwürfe

Mazurek war bereits ein household name in der Stadt, vor allem als Teil des Chicago-Underground-Duos, das er zusammen mit dem Schlagzeuger Chad Taylor in den Neunzigern gebildet hatte. McNiece bat seinen Kumpel, den Tontechniker David Allen, ihm bei der Liveaufnahme dieser faszinierenden Klanggebilde von Mazurek zu helfen. Zwei Jahre später sollte daraus das erste Album der von McNiece und Allen gegründeten Plattenfirma International Anthem werden. Seither hat das Label sich weltweit einen fulminanten Ruf erworben, der vielleicht am ehesten dem von Impulse! in den Sechzigern oder Black Saint in den Siebzigern vergleichbar ist.

Mazureks „Alternate Moon Cycles“ habe den perfekten Ton für die gewagte Un­ternehmung gesetzt, meinte McNiece einmal. Die Platte sei wie ein Rothko-Ge­mälde, in dem nichts und alles zugleich drinstecke. Das beschreibt es gar nicht schlecht, und es zeigt auf, wohin der Weg führen sollte: Die International Anthem Recording Company kaprizierte sich von Anfang an auf radikale musikalische Entwürfe, angelehnt an die 1965 in Chicago gegründete Musikervereinigung namens Association for the Advancement of Creative Musicians, deren Einfluss auf die heutige Szene immens ist und deren ästhetische Ideen sich nie auf einen Jazz-Nenner bringen ließen – bei Mitgliedern wie Muhal Richard Abrams, Henry Threadgill oder Anthony Braxton auch schwer vorstellbar. Als „boundary defying music“ bezeichnet McNiece deshalb das, was sein Label präsentieren möchte: Musik, die Grenzen überschreitet. Das kann sich um wild-deklamatorische Free-Jazz-Meditationen wie bei Irreversible Entanglements handeln, um collagenartige Klangexperimente von Makaya McCraven oder psychedelisch-unberechenbare Progressive-Jazz-Funk-Fusionen von Ben LaMar Gay.

Was diese unterschiedlichen musikalischen Positionen zusammenhält, hat viel mit der Vorstellung einer eng verbandelten Community zu tun: Freundschaften herstellen über gemeinsame Projekte, Haltungen entwickeln durch gegenseitige Unterstützung und politischen Aktivismus. McNiece und Allen verstehen sich nicht als Geschäftsleute – sie sind zuallererst Freunde der Musiker, dann Kuratoren, Ermöglicher, Produzenten, Prozessteilnehmer, Fans. Und sie kümmern sich noch um die kleinsten Details beim Zustandekommen der aufwendig gestalteten Alben.