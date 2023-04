Irgendwann packt es sie alle. Alternde Popstars erreichen diesen Moment, da müssen sie einfach mit einem Orchester aufnehmen. Sie müssen komponieren, klassisch, mit Notenschrift, da wird aus dem Musiker endlich ein Maes­tro. Es scheint wie ein Zwang in der Biographie, so wie die junge Geliebte oder der medienwirksame Drogenabsturz und danach die buddhistische Phase.

Meist geraten die pseudoklassischen Werke, die so entstehen, schnell wieder in Vergessenheit. Oder weiß noch irgendjemand, dass Paul McCartney 1992 ein Oratorium schrieb – musikalisch so schwach, dass es in den USA nicht einmal erschien? Dass Mike Oldfield eine überflüssige Orchesterversion seiner „Tubular Bells“ aufnahm? Dass die Böhsen Onkelz mit dem Bratislava Symphony Orchestra spielten? Über all das hat die Popgeschichte zu Recht den Mantel des Schweigens gebreitet.

Moby ist bald auch an der Reihe, sein Album bei der Deutschen Grammophon erscheint im Mai. Und jetzt schon sind die Helden der französischen Elektromusik dran: Daft Punk.

Das Duo gibt es seit 2021 nicht mehr. Aber einer der beiden, der 48-jährige Pariser Thomas Bangalter, bringt nun „Mythologies“ heraus: Ballettmusik, Romain Dumas dirigiert das Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.

Das Ballett wurde schon vergangenen Sommer in Bordeaux aufgeführt, nun erscheinen die neunzig Minuten Musik als Album. Das Problem von neuer, aber romantisch orientierter Orchestermusik ist fast immer, dass sie klingt, als sei Robert Schumanns bisher ganz vergessener kleiner Bruder plötzlich in irgendeinem Archiv entdeckt worden. Also: Ganz nett – aber was ist daran neu?

Vielleicht wollte er nur alles richtig machen

Bangalter müsste wissen, auf welch dünnes Eis er sich mit einem Orchesterwerk begibt. Vielleicht wollte er nun alles richtig machen und sich nur bei den Allerbesten seine Inspiration holen. Die Musik klingt jedenfalls wie die Lesezeichensammlung im Browser, sie besteht aus lauter Verweisen. Beim Anhören von „Mythologies“ denkt man ständig an andere berühmte Werke.

Es beginnt mit einem Surren wie am Anfang von Beethovens Neunter oder dem zweiten Akt von Tschaikowskys „Schwanensee“. Bald kommt eine glockige Celesta dazu wie beim „Harry Potter Theme“. Beim zweiten Stück klingt es arg nach dem russischen Tanz aus dem „Nussknacker“. Immer wieder stimmen die Violinen dramatisch auf und ab wandernde Sechzehntel-Figuren an, ganz wie bei Smetanas „Moldau“. In Bangalters Stück „Treize Nuits“ klappern Trompeten und Perkussion hinein in den Rhythmus, den man von Maurice Ravels „Bolero“ kennt.

Wenn dann am Anfang „Le Minotaure“ auftritt, erinnern die Kontrabässe und diese langen Töne der Blechbläser an den „Gnomus“ aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Mussorgskys Werk ist eigentlich für Klavier geschrieben, aber in den beiden berühmtesten Orchestrierungen, der von Ravel und der von Wladimir Aschkenasi, ist es genau so gebaut. Und so geht es weiter. Bis zu einem Finale – dem 23. Stück der Doppel-CD mit dem Titel „La Guerre“ –, das jederzeit als wiederentdecktes Werk von Samuel Barber durchgehen würde, dem amerikanischen Komponisten, dessen melancholisches „Adagio for Strings“ von 1938 schon für Dutzende von Hollywoodfilmen verwendet wurde.

Das alles lässt nur einen Schluss zu: Bangalter hat seine Klassik so komponiert, wie in Hip-Hop und House traditionell die Tracks gebastelt werden, aus Versatzstücken, quasi mit der Sampling- und der Cut-and-paste-Methode.

Man kann ja die Musik von Daft Punk kaum genug empfehlen, und der große Hit „Get Lucky“ von ihrem mit Abstand erfolgreichsten Album „Random Access Memories“ von 2013 ist wirklich nicht einmal ihre beste Nummer. Man höre nur mal genau hin bei der Komplexität von „Doin’ it Right“, eigentlich eine sehr originelle polyphone Konstruktion, in der zwei Melodien gleichzeitig durchlaufen, eine langsame und eine kurzatmige. Oder der seltsam sperrige Rhythmus des etwas älteren Hits „Harder Better Faster Stronger“!

Was an Daft Punk genial war

Mit diesen leeren Takten und seltsamen Pausen, die den Fluss des Songs immer wieder kurz unterbrechen – das war gewagte Musik, die eigentlich gar nicht zum Tanzen funktionieren dürfte. Beides sind Meisterwerke, die ihre Logik außer Kraft setzen und sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Genial!

Bangalters Ballettmusik dagegen ist weder trickreich noch originell. Das Ballett, das der angesehene Choreograph Angelin Preljocaj Mitte 2022 mit seiner Compagnie und dem Ballet de l’Opéra de Bordeaux dazu inszeniert hat, ist Modern Dance auf Weltniveau. Die Musik funktioniert auch ganz gut dazu – wenn man es anschaut. Sie funktioniert nur nicht zum Anhören ohne den Tanz. Es gibt doch so viel Ballettmusik zu entdecken bei Igor Strawinsky, Maurice Ravel und Sergei Prokofjew – und die klangen alle viel moderner als unser Zeitgenosse Bangalter jetzt.

Bangalter schrieb schon für das Selbstjustizdrama „Irreversible“ den Soundtrack. Wikipedia behauptet von einem der Stücke, da sei eine „moderne Überarbeitung“ der 7. Sinfonie von Beethoven dabei, und er habe „moderne Technik“ genutzt, um „Höhen und Tiefen des klassischen Stückes hervorzuheben“. Dreister kann man das banale Mastering einer ganz normalen Beethoven-Aufnahme kaum verklären.

Mehr zum Thema 1/

Diese seltsame Ehrfurcht Bangalter gegenüber (schon empfehlen DJ-Magazine seine Ballettmusik) sagt aber genug über das Phänomen. Pop-Größen wird musikalisch alles zugetraut. Und das, obwohl es wirklich kaum Grund für die Annahme gibt, sie könnten auch Barock, Klassik oder große Oper. „Mythologies“ wird widerfahren, was Metallicas Album mit der San Francisco Symphony oder der „Gemini Suite“ des Deep-Purple-Organisten John Lord widerfahren ist: Sie wird schnell vergessen sein.