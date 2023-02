Kafkas Oktavhefte in Hamburg : Was für Gespenster umhängen mich?

Auf der Suche nach Stille. Eine ganze Gesellschaft zieht vor ihren Fenstern die Vorhänge zu. Steckt den Kopf in den Ofen. Horcht gespannt, wie die Stimmen in der Welt weniger werden. Kafkas Traum. Zwischen November 1916 und Mai 1918. Er ist nach Prag in ein Zimmer seiner jüngsten Schwester Ottla gezogen, die Krankheit ergreift langsam Besitz von ihm, und er beginnt, mit feiner Bleistiftspitze Fragmente in acht kleinformatige Notizhefte zu schreiben. Entwürfe, Gedankenfetzen, Phantasiematerial. Vieles handelt von Wächtern und von Wartenden, mal liegen sie in Ketten, mal stehen sie vor einem Tor. Mal bewachen sie eine Gruft, mal einen aus dem Ei geschlüpften Vogel. Wenig kommt davon an ein Ende, das meiste bricht mittendrin ab. „Dann geschah...“, „und mit einem Stock stieß ich den Kutscher...“, „Als sie zum Stadttor kamen...“

Das plötzliche Verstummen als Absetzbewegung vom gediegenen Spannungsbogen. Hat das Kafka so inszeniert? Collagiert? Oder ist die Anordnung der Texte zufällig? Statt literarischer Komposition trauriger Ausdruck eines verzweifelnden Geistes, dem seine eigenen Gedanken keinen Halt mehr geben? Wir wissen es nicht. Wir lesen nur. Von Todeskähnen, Fehlern in der Arbeitsverteilung, von beklemmenden Direktionskanzleien. Zwischendurch fliegen Passagen aus dem Nichts herein wie heimtückische Pfeile: „In was für Gleichgültigkeit Menschen kommen können, in wie tiefe Überzeugung, für immer die rechte Spur verloren zu haben.“

Kritzelnder Bleistift

Thom Luz, der bilderbauende Tonmeister unter den zeitgenössischen Theaterregisseuren, hat Kafkas Notate zum Anlass für einen weiteren seiner phantasiebewegten, tragikomisch gestimmten Abende genommen. Eben war er noch bei Tschechow und Maeterlinck, jetzt baut er Kafka eine Bühne. Wortwörtlich. Immer wieder lässt Luz im Lauf seines gut zweistündigen Musiktheaterabends Bühnenarbeiterinnen und Bühnenarbeiter auftreten und neue Kulissen hereinschieben. Große Leinwände werden gehängt, Kleiderschränke hin und her gerollt, hohe Wände und übergroße Fenster gestellt. Dazu spielt ein Stummfilmpianist Musik von Maurice Ravel und Anton Webern auf einem elektrisch präparierten Klavier, das wahlweise klingt wie ein Cembalo oder ein kritzelnder Bleistift.

Ein fremder Mann mit Trompete (reizend zermartert gespielt von Lars Rudolph) kommt in eine neue Stadt. Nichts hält ihn. Alles ist ihm unverständlich. Er sucht nach Anschluss. Hofft auf ein Zusammentreffen. Und endet doch immer nur vor geschlossenen Fenstern, endlosen Treppen, abgebrochenen Brücken und schlagenden Türen. Die begegnen einem in Kafkas Notizen in variantenreicher Form: Türen, Tore, Hofportale, Zellenzugänge. Man hätte sich auch die juristischen Prozessfragmente, die Anklagen, Verhandlungsszenen und Gefängnisvisionen zum Hauptmotiv wählen können oder die regelmäßig auftauchende Tierwelt, die Schakale, Kamele, Pferde und Vögel (die kurze Phantasie über den „Hausvogel“ etwa ist eine der wunderbarsten, bei deren plötzlichem Abbruch man für einen Moment darüber aus der Fassung gerät, nie zu erfahren, wie sie weitergeht), aber Luz entscheidet sich für die schlagende Tür als Leitmotiv. Vor ihr kauert der Neuzugezogene und weiß keinen Ausweg. In seinem Kopf hämmern die immergleichen Fragen: „Was wird uns hier bereitet? Worauf läuft das hinaus? Was für Gespenster umhängen mich?“

Ein mutig musikalischer Theaterbegriff

Bald schon wandelt sich sein „einfenstriges Zimmer“ zu einem Gefängnis. Draußen: eine von vielen möglichen Welten. Drinnen: keine Aussicht auf Ausdruck des Wesentlichen. Dieses Leben scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar. Umstellt von enger rückenden Wänden, eingeschlossen von immer mehr und lauter schlagenden Türen, bildet er den Prototyp des kafkaschen Ichs. Zumindest visuell.

Damit ist die entscheidende Schwäche dieses Abends berührt: Die Bilder, die Luz nach Kafkas Anleitung baut, wirken, so umstandslos in die Wirklichkeit umgesetzt, angestrengt und übertrieben. Als würde sich hier jemand eine expressive Zeichensprache für Kafkas tastende Gedankenprosa ausgedacht haben, die alle Andeutungen, alles Schwebende gnadenlos darstellt und handgreiflich macht. So wirkt vieles von dem, was Luz auf die Bühne stellt, rein symbolhaft. Wird die musikalisch unterlegte Traumweltproduktion zur geschäftigen Kulissenschieberei.

Mehr zum Thema 1/

Das ist auch deshalb besonders schade, weil Luz mit seinen Inszenierungen der letzten Jahre einen mutig musikalischen Theaterbegriff verfolgt, der nicht einfach nur sympathisch ist, sondern eine reelle Chance auf poetische Kraft hat: Auf den Spuren von Christoph Marthaler wandelnd, widmet er sich den Dingen und Phänomenen, den Zwischentönen und halben Gesten, anstatt sich auf aktualitätsbezogene Umschreibungen einzulassen.

Wenn in Kafkas Oktavheften einmal seitenlang von einer Hörmuschel die Rede ist, die dem genauen Zuhörer ihre „Geheimnisse preisgibt“, dann ahnt man, wie sehr so ein Bild dem Theaterregisseur Thom Luz entspricht. Vielleicht ist genau das die Erklärung für die fehlende Spannung an diesem stimmungsvollen, aber eben seltsam wirkungslosen Abend: Der Text war seinem Adapteur zu nah, als dass er den richtigen Abstand zu ihm gefunden hätte, um ein poetisches Spiel daraus zu machen.

„Die Welt“, so heißt es an einer (hier verschwiegenen) Stelle in Kafkas Notizen, „die Welt geht ihren Gang, und Du machst Deine Fahrt, aber niemals habe ich bemerkt, dass Ihr Euch gekreuzt hättet.“ So ist es ein wenig auch mit dem, was man hier sieht und dem, was ihm zugrunde liegt: Es will nicht recht zueinanderkommen.