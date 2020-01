Theaterreportage aus Chile : Lasst die falschen Fassaden fallen

Sie sehen heute, sagt der Mann im Lichtkegel der Bühne des Kulturzentrums von La Granja, einem Vorort Santiagos, die Premiere eines internationalen Gemeinschaftswerks, eine Neuinterpretation der „Zauberflöte“, der berühmtesten Oper der Welt. Die untergehende Sonne wirft die langen Schatten der Nachzügler in den Saal. Hunderte Fächer wedeln durch die stehende Hitze. Neben Männern mit Anglerhüten sinken Frauen in tiefe Sitze, die sich im letzten Lichtschein für Instagram fotografieren. Der Eintritt: kostenlos. Die schmale Bühne im Stil einer Schulaufführung improvisiert. Hin und wieder wird ein Musiker eine Pflanze umstoßen. Als Papageno in Polizeiuniform hereinstolpert, pfeift der ganze Saal.

Eigentlich sollte es keine Premiere in einem schmucklosen Vorort geben. Aber die Leitung des den Januar füllenden Santiago a Mil Festivals hat es so beschlossen, als Reaktion auf die anhaltenden politischen Proteste. Als Angebot an diejenigen, die sonst nicht ins Theater kommen. Die Gesandten des Heidelberger Stadttheaters, die das Projekt mit Regisseur Antú Romero Nunes, Schauspielern aus Chile, Mexiko, Uruguay, Italien und Deutschland und Chiles Musiklegende Horacio Salinas in Deutschland erarbeitet haben, wurden nach ihrer Ankunft in Santiago darüber informiert. Kurz wurde diskutiert, ob alle bereit seien, ohne Gage aufzutreten. Bald aber erschien die Verlegung an den Stadtrand als ein konsequenter Schritt für eine Produktion, deren Konzept schon bei Probenbeginn im Herbst auf den Kopf gestellt wurde, als die Proteste begannen und man sich entschied, aus der berühmtesten Oper der Welt eine Geschichte von Willkür und Widerstand zu machen.