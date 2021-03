Ein Großer des Theaters : Ein Noelte täte uns not

Niemand, der in Deutschland Theater macht,kann es sich leisten, von Rudolf Noelte nichts zu lernen.

Benjamin Henrichs

Der Intendant war erstens auf Dienstreise, zweitens wie immer gehetzt und drittens dort, wo er sonst nur zu festlich-hysterischen Anlässen war: außer sich. Etliche seiner genervten und in ihrer Probentraditionsschlamperei arg gestörten Schauspieler hatten zum Telefon gegriffen und sich bei ihm beschwert. Also schickte Gustaf Gründgens dem Verwaltungsdirektor des Hamburger Deutschen Schauspielhauses ein Telegramm. Er möge doch dem jungen Regisseur, der gerade die „Wildente“ von Ibsen probe, eine wichtige Botschaft überbringen: Das Theater sei schon erfunden. Das war 1956.

Der Jungregisseur, heute vor hundert Jahren in Berlin geboren, war damals fünfunddreißig, ein Alter, in dem unsere gegenwärtigen Nachwuchsspielvögte stolz auf ihre seit Schul- und Hochschultagen kultivierte Weigerung sind, Stücke zu lesen und sich mit Menschen und Figuren und vor allem Texten auseinanderzusetzen, während sie in ihren Diskurs-Hängematten hin und her schaukeln. Rudolf Noelte dagegen, von dem sie wahrscheinlich nicht einmal mehr den Namen kennen, der beim expressiven Ausdrucksgenauigkeitsberserker Jürgen Fehling in die Regieassistenzschule gegangen war, hatte, gerade siebenundzwanzig Jahre alt, 1948 im Berliner Hebbel-Theater Wolfgang Borcherts damals vielgespieltes Heimkehrer- und Nachkriegswundendrama „Draußen vor der Tür“ sensationell so inszeniert, als müsse er ihm Wort für Wort, Geste für Geste erst noch zur in Eiseskälte erstarrten Welt kommen helfen. Also verteidigte er auch einem Gründgens gegenüber sein heiliges Recht, radikal bei null anzufangen und den Figuren neugierpenibel zuzuschauen, als seien sie eben erst geboren. Mit einer diskreten Schroffheit und eleganten Vehemenz, einem Intelligenzfuror der Genauigkeit und Unerbittlichkeit, in dem ihm allenfalls der viel ältere Fritz Kortner gleichkam. Was beide im deutschen Theater des zwanzigsten Jahrhunderts zu großen Einsamen machte. Sie bekamen denn auch nie ein Haus in die Hand, Noelte jedenfalls gab nach ein paar Monaten Intendanz der Berliner Freien Volksbühne und einem wochenkurzen Direktionsversuch am Kurfürstendamm-Theater schnell wieder auf. Noelte wie Kortner waren immer nur zu Gast, kunstlebenslange Außenseiter.

Jede Nuance, jeder Abgrund sitzt

Wobei der berüchtigte Probenmarathonläufer Kortner der Maxime folgte, die er in seiner selbstironisch knurrenden Antwort auf die Frage formulierte, wen er denn als Lear (bekanntlich laut Shakespeare „achtzig und darüber“) engagiere: „Ich besetze ihn jung, dann hat er bis zur Premiere das richtige Alter!“ Während Noelte mit vier Wochen Probenzeit auskam. Täglich von zehn bis fünfzehn Uhr. Was die Schauspieler zu tun oder zu lassen hatten, stand für ihn schon seit Wochen unverrückbar fest. Er hatte das Stück und seine Nuancen, Gründe und Abgründe, Ober- und Untertöne, jeden Gang, jede Bewegung, jede Hebung oder Senkung von Silben, jede Periode, jedes Atemholen, jeden Augenaufschlag im Kopf wie die Noten einer Partitur. Aber nicht hergeholt aus dem Besteck- und Klischeekasten des kunstgewerblichen Oberflächen-Ästhetizismus (wie es dann später zum Beispiel ein Bob Wilson bis zum Ennui durchexerziert hat). Sondern gewonnen aus dem Schmerz- und Katastrophenarsenal des Menschenmöglichen und oft auch des Menschenunmöglichen. Und da entging ihm zu seinen Glanzzeiten wenig bis nichts. „Woher kennt denn der Noelte meine Eltern?“, staunte der Kritiker Joachim Kaiser nach der Premiere von August Strindbergs Ehetragödie „Todestanz“ im Berliner Schloßpark-Theater (1971). Kaisers Eltern steckten in Strindbergs Text. Noelte grub sie da einfach aus. Keiner las so tief wie er.