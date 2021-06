Theaterpremiere in München : Noch nie hat eine Strafe die Welt verbessert

Aufbruch in den Untergang: Szene aus „Dekalog“ am Münchener Residenztheater Bild: Birgit Hupfeld

Es ist ein uralter Trick. Die Box wird zunächst leer präsentiert, im Verlauf des Kunststücks dann zaubert sich allerlei hin-ein oder heraus. Das Geheimnis aber ist in Wirklichkeit eine Illusion: ein doppelter Boden. Nicht nur David Copperfield zeigt diesen Trick – in die Reihen der Hobbymagier mischt sich nun auch der spanische Furoreregisseur Calixto Bieito. Im Münchner Residenztheater nämlich formen neuerdings vier quadratische, meterhoch mit weißem Segeltuch bespannte Stahlrohrrahmen einen offenen Kubus: eine überdimensionierte Zauberkiste. „I am ready...“ tippt ein schier allmächtiger Computer darauf und taucht die erste Szene über die fatale Unverlässlichkeit der Wissenschaft in ein gespenstisch grünes Licht.

„Dekalog“, die zehnteilige Fernsehserie, die der polnische Filmemacher Krzysztof Kieślowski in den Jahren 1988 bis 1990 zusammen mit dem Anwalt Krzysztof Piesiewicz erschuf, verhandelt – ohne zu richten – menschliche Schwäche und gesellschaftliche Doppelmoral. Auf der Basis der biblischen Zehn Gebote konfrontiert Kieślowski unterschiedliche Charaktere einer Warschauer Wohnsiedlung mit emotionalen Extremsituationen. Es geht um Liebe, Lüge, Tod, Angst, Scham, Schmerz, Reue, Rache, Verführung, Versuchung, Eifersucht, Schuld und Gerechtigkeit, um Selbstliebe und Nächstenliebe. Thematisch ist das für eine Adaptation auf der Theaterbühne auch ohne den damaligen politischen Kontext interessant – doch ist der Kammerspielcharakter der Episoden gleichermaßen gefundenes Fressen wie Mausefalle. Denn die Intimität der filmischen Reduktion trotzt der dramatischen Reproduktion.

Moralischer Imperativ Gottes

Die Anfang März 2021 begonnene Arbeit gleicht in Pandemiezeiten einem kleinen Wunder, wirken doch nicht weniger als zwanzig Schauspieler und vier Kinder daran mit. Eine überraschende Versammlung auch insofern, als hinter all den erwähnten Gefühlen, Sünden und Tugenden die soziale Isolation des Einzelnen steht, als Folge des unausweichlichen, da menschlichen Unvermögens, auf einen jahrtausendealten moralischen Imperativ Gottes zu reagieren. Regisseur Bieito schafft den Kontrast, indem er zwischen den zehn Fragmenten babylonische Unruhe walten lässt, im Durcheinandergehen und Durcheinandersprechen des Ensembles, aus dem sich dann jeweils die einzelnen Protagonisten lösen. Manchmal stehlen sich auch bereits abgegangene Figuren in fremde Episoden, gespenstisch unbeteiligt, traurig einsam, raum-, zeit- und gottverlassen. Der dramaturgische Impuls, sie einfach mitspielen zu lassen, ist schön und besonders. Doch die eigentlichen Szenen schleppen eine parabelhafte Sperrigkeit und Statik, ja Schwere mit sich und verleihen großen Teilen des gut zweistündigen Abends eine seltsame Unwucht.

Rätselhaft symbolbelastet

Mit der Einführung eines jungen Sängers gelingt dem Opernregisseur Bieito zumindest ein atmosphärischer Coup: Lukas Siebert gibt den Barden der Siedlung mit Sportklamotte und Skateboard, sorgt jedoch – angesichts des Scherbenhaufens einer beharrlich scheiternden Menschheit – für glasklare Klageklassik: Erst bittet er mit Purcell, ihn weinen, danach mit Monteverdi, ihn sterben zu lassen. Rätselhaft symbolbelastet ist auch das Spiel mit den vier Rahmen, die Aída Leonor Guardia für die ansonsten offene, schwarze Bühne entworfen hat: Einmal verdichten sie sich zur Wand, ein anderes Mal werden sie zum Triptychon mit lebendem Kreuzigungstableau geordnet, mehrmals dienen sie Videoprojektionen von Sarah Derendinger als Hintergrund.

In der achten Szene, die dem „falschen Zeugnis“ gilt, geben die quadratischen Segel, hängend in der Tiefe des Raumes, vier kaum bewegten, im Schwarz-Weiß der Vergangenheit anklagenden Kindergesichtern Ausdruck. „Das Bedürfnis nach Trost, das dem Menschen innewohnt, ist unstillbar“, heißt es da, und plötzlich herrscht ein Gleichgewicht zwischen dem Gezeigten und seiner Bedeutung, dem Bild, dem Spiel und dem vermittelten Gefühl. Überlegen steht die Schauspielerin Massiamy Diaby hinter dem Stuhl, auf dem Ulrike Willenbacher sitzt. Warum sie ihr, der damals sechsjährigen Jüdin, nicht vor der Gestapo Schutz geboten habe, fragt die junge Frau mit fester Stimme. Aber was auch immer die Ethik-Professorin antwortet, es gibt keine Entschuldigung.

Weil sie Kinder sind

Besonders müsste eigentlich auch Kieślowskis Assoziation zum fünften Gebot beeindrucken: der brutale Mord an einem Unschuldigen, provoziert vom Schmerz über den frühen Unfalltod der Schwester, schließlich die qualvolle Hinrichtung des trauernden Bruders als Mörder und das Fazit: „Seit Kain und Abel hat keine Strafe es erreicht, die Welt zu verbessern, oder irgendjemanden von einem geplanten Verbrechen abzuschrecken vermocht.“ Doch was in München von dieser Szene bleibt, ist nur die Geste, mit der das weiß gekleidete Mädchen nach der Hand des Anwalts greift und ihn von Schuldgefühlen freispricht.Der elfjährige Pawel, der so gern wissen möchte, was der Tod bedeutet; die Kleine, die ihre Oma voller Überzeugung „Mama“ nennt und strahlt. Die Kinder – in Bieitos Illusionstheater vollbringen nur sie das Zauberkunststück, eine leere Box mit Bedeutung und eine zweifelnde Welt mit Richtigkeit zu füllen. Nur sie dürfen mit der Wahrheit spielen – ganz einfach, weil sie Kinder sind.