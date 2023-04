„König Lear“ in Hamburg : Und dann verliert er sich in geistiger Umnachtung

Der König ist in Feierlaune: Er hat Musiker eingeladen, als Rückwand den pompösen silbernen Raffvorhang aufhängen und sogar den Boden mit einem silbernen Tuch bedecken lassen. Er selbst hat sich in ein prächtig glitzerndes Abendkleid geworfen, als besuche er einen Kostümball. Jedenfalls hat er vor, im festlichen Rahmen sein Reich an die drei Töchter zu verteilen, sich aus der Regierungsverantwortung zurückzuziehen und in den Ruhestand zu empfehlen. Nur die Krone möchte er behalten und den Titel.

Kann so ein Abschied auf Raten gut gehen? Natürlich nicht. Doch der Anfang von William Shakespeares „König Lear“ im Thalia Theater Hamburg ist fröhlich, gelöst und verheißungsvoll, das Publikum tänzelt fast zu den Sitzplätzen, denn die Musik-Combo legt schon beschwingt los, während die Saaltüren noch offen stehen.

Regisseur Jan Bosse inszeniert Shakespeares düsterste Tragödie als Volkstheater und nutzt dafür die komischen Vorgaben des Textes. Mit Wolfram Koch als Lear hat er den richtigen Luftikus für allerlei amüsante Unterwanderungen, weil dieser Ausnahmeschauspieler aller Tragik den Klamauk und aller Verzweiflung den Spott beizumischen vermag.

Mit ironischer Arroganz

Das Abendkleid steht ihm famos, die Flüche gegen seine ehrlosen Töchter kommen ihm in der Übersetzung von Miru Miroslava Svolikova flott über die Lippen. Von ihnen, den eigenen, so innig geliebten Töchtern, hatte sich Lear, quasi als Höhepunkt seiner Rücktrittsparty, Ergebenheitsadressen gewünscht: Wenn er schon freiwillig seine Macht abgibt, soll ihm das zumindest ein bisschen zusätzliche Liebe einbringen.

Anna Blomeier als Goneril und Toini Ruhnke als Regan bereitet das keine Probleme, sie schleimen und schmeicheln sich ein, dass ihm das Patriarchenherz übergeht. Einzig Pauline Rénevier als Cordelia verweigert sich diesem Gefühlszinnober und sagt nicht mehr und nicht weniger als die Wahrheit: dass sie ihn liebt und ehrt. Das genügt ihm nicht, urplötzlich enterbt und verstößt er sein ihm bis dahin vertrautestes Kind. Über diesen „phantastischen Wahnsinn der Welt“ klagen Lears Getreue, der Hofnarr weint. Der alte Mann schlägt noch im Moment seines Abgangs wild um sich, ehe er sich in Realitätsverlust und geistiger Umnachtung verliert.

Zweieinhalb Stunden dauert die Aufführung. Flott zeichnet sie jene ungeheure Katastrophe nach, die das Machtvakuum und Lears Starrsinn auslösen. Die bevorzugten Schwestern sind zwar ehrgeizig und intrigant, jedoch als Gastgeberinnen des Vaters und seines Hofstaats aus hundert Rabauken, den er sich ausbedungen hat, auch nicht zu beneiden. Ihr Protest kränkt Lear zutiefst. Mit ironischer Arroganz zelebriert Wolfram Koch die Attitüde des Herrschers, der nichts mehr hat und genau deswegen gewürdigt werden will. Dass er sich dabei verschätzt hat und bloß als jähzorniger, launischer, vertrottelter Zausel wahrgenommen wird, hat er nicht einkalkuliert. „Ich habe euch alles gegeben“, brüllt er und bricht zusammen, nachdem er merkt, dass dies niemanden interessiert.

Die Mechanik klappt super, der Motor schnurrt

Lear begreift, dass es hier keinen Platz mehr für ihn gibt, worauf der Vorhang im Hintergrund herunterfällt und die Welt riesengroß wird. Glühlampen senken sich im dramaturgisch hinreißend ausformulierten Bühnenbild von Stéphane Laimé herab, als wolle der Himmel den „ausrangierten Vater“ trösten. Und die Discokugel, die bisher Heiterkeit versprach, sinkt als Halbkugel zu Boden, wie eine Krone, die niemandem passt und alle unter sich begräbt. Statt in üppiger Robe taumelt der verwirrte König im Unterkleid, später sogar nur noch in einer geräumigen Turnhose über die stürmische, verregnete, neblige Heide seinem Ende entgegen.

Mehr zum Thema 1/

Jan Bosses geschmeidige Inszenierung funktioniert wie eine perfekte Unterhaltungsmaschinerie. Sie findet einen fesselnden Rhythmus für die Chronik des Niedergangs, setzt markante Akzente, ob Tilo Werner als Graf von Kent den verrückten Philosophen gibt oder Christiane von Poelnitz den hellsichtig-mitfühlenden Narren, ob Falk Rockstroh als Graf von Gloster nicht zwischen Aufrichtigkeit und Heuchelei unterscheiden kann und dafür mit seinem Augenlicht bezahlt oder Johannes Hegemann seinen unehelichen Sohn Edmund als aasigen, schwerelosen Desperado ausbaut.

In den anmaßend aparten Kostümen von Kathrin Plath und zur etwas plakativ begleitenden Musik von Jonas Landerschier erzählt das Ensemble so plausibel wie flüssig die Geschichte des Königs Lear, der alles richtig machen wollte und dabei furchtbar scheiterte. Was dahinterstecken könnte, was sich unter den Pailletten verbirgt, bleibt allerdings unerforscht. Gekonnt poliert Jan Bosse die Oberfläche des Stücks, sie blendet intensiv und gewinnend, lässt aber trotzdem seltsam kalt: Die Mechanik klappt super, der Motor schnurrt. Aber im Innersten wirkt dieser Abend unendlich leer. Keine Fragen, keine Antworten, alles läuft – aber interessieren tut es einen nicht.