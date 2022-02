Hätte es im neunzehnten Jahrhundert schon Vorabendserien gegeben: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, nebenbei Komponist, wäre einer ihrer größten Fans und vielleicht auch Zulieferer geworden. Während sein jüngerer Bruder Albert in das englische Königshaus einheiratete und die mitteldeutsche Provinz für die Metropole London verließ, um sein Leben an der Seite von Queen Victoria zu verbringen, blieb Ernst in Gotha und machte das Beste daraus. Er vergrub sich in die Kunst, brachte die Sammlungen von Schloss Friedenstein auf Vordermann und komponierte seit den Vierzigerjahren mehrere Opern, von denen „Santa Chiara“ die letzte und erfolgreichste war. Niemand Geringeres als Franz Liszt hob das Werk 1854 in Gotha aus der Taufe, durch Vermittlung des betagten Giacomo Meyerbeer wurde es sogar in Paris mehrfach gegeben. Bis immerhin 1927 blieb „Santa Chiara“ in Coburg in größeren Abständen auf dem Programm, dann fiel auch dort der letzte Vorhang.

Die teilauthentische Handlung, die historische Bezüge zur heiligen Klara von Assisi, zum Ehetrauma der herzoglichen Eltern und dem 1853 ausgebrochenen Krimkrieg hat, weswegen der Bösewicht Russe ist, kann als schrilles Potpourri aus Ehefrauenmord, Wiederauferstehung und Rachegeschichte in ihrer dramaturgischen Inkonsequenz mit den schlechtesten Opern-Plots der Zeit mithalten. Dass der Regisseur Hendrik Müller in der Reanimation des Stückes am Meininger Staatstheater, wo „Santa Chiara“ jetzt Premiere feierte, die befreundete Gräfin Bertha (Marianne Schechtel) als Lesbierin sowie den bösen Gatten Zarewitsch Alexej (Johannes Mooser) und den feschen Helden Victor de St. Auban (Patrick Vogel) als queere Figuren mit Hüftschwung auftreten lässt, ist nur konsequent.

Über die Geschmacklosigkeit, Jesus Christus mit blutigen Wundmalen und Dornenkrone das Geschäft des Wiedererweckens szenisch zu übertragen, kann man streiten: Tusch, Auferstehung, Christus raucht eine Zigarette. Dennoch: Inhaltlich ist da ohnehin kaum etwas zu retten, und wie bei Vorabendserien ist die Handlung Nebensache. Es geht um die Hauptfiguren und um uns als Zaungäste ihrer Schicksale. Prinzessin Charlotte (Lena Kutzner) steht nach einer schier endlosen Beerdigungsszene als heilige Klara wieder auf, hält in einer Zirkusmanege ihre Gottesdienste ab, wo Männer in Brautkleidern die Weihe empfangen, bis der mittlerweile in Wahn verfallende Gatte (warum auch immer ausgerechnet dort) auftaucht und von der wütenden Menge massakriert wird.

Mit einer „zutiefst romantischen Inszenierung“, wie das aktuelle Programmheft mitteilt, hat das nichts zu tun. Hier gibt es keine Doppeldeutigkeiten, keine Abgründe, das ist musikalisch-literarischer Kitsch vom Feinsten. Dem holprigen Libretto von Charlotte Birch-Pfeiffer, dem schon die Kritiker der Uraufführung „wunderliche Unglaublichkeiten“ bescheinigt hatten, stehen die musikalischen Parts in nichts nach. Die Potpourri-Ouvertüre im reinsten Operettenstil deutet an, wohin die Reise geht: viel Andeutung, viel Skizze, wenig Ausformulierung, wenig Komplexes. Kaum ein musikalischer Gedanke wird lange festgehalten oder entwickelt, man wandelt wie bei den bunt ausstaffierten Kunstkammern in Schloss Friedenstein durch einen Reigen an Eindrücken, ohne dass sich das Gesamte fassen lässt. Die wenigen Duette sind in den Gesangslinien oft homophon, die tonmalerischen Akzente zu plastisch, wenn etwa der textliche „Todesschauer“ arpeggierend durch die Instrumente zittert.

Besonders irritierend ist die Gestaltung des Rhythmus. Er steht oft in beinahe lustigem Gegensatz zur Handlung: Charlottes ergreifende und von Lena Kutzner schmelzend gesungene Klage „Fremd im eigenen Land“ wird eingekleidet von Jahrmarktsmusik, das Sterben oder auch der Gottesdienst werden von Umta-Rhythmen unterlegt, am Sarg steigert sich alles in einen lustigen Galopp, und das zärtliche Wiedersehen von Held und Ex-Prinzessin schwenkt in einen tanzenden Dreierrhythmus um. Innerlichkeit: Fehlanzeige.

Dem Generalmusikdirektor Philippe Bach und der souveränen Meininger Hofkapelle gelingt das Kunststück, das bunte Musikprogramm schmissig und gut gelaunt zu musizieren. Der Chor des Staatstheaters Meiningen, der keine Rolle im Stück hat, sondern allein dazu da ist, die Szene zu bevölkern, gehört neben den überzeugenden Solisten zu den musikalischen Rettern des Abends. Denn dass die Partitur wenig taugt, kann man den Künstlern nicht ankreiden. Bühne (Marc Weeger) und Kostüme (Katharina Heistinger) geben die ideale poppige Rahmung für etwas, das nicht wirklich ernst genommen werden will.

Was Franz Liszt wohl gedacht haben mag, als er das Stück dirigierte? Einige Jahre vorher hatte er 1850 in Weimar den „Lohengrin“ von Richard Wagner uraufgeführt. Die Unterschiede zwischen den Werken könnten kaum größer sein, ihre Einflüsse auf das, was als deutsche Oper international Musikgeschichte schreiben sollte, auch. Oper war und ist allerdings auch immer Unterhaltungsmusik, nicht nur Andacht gewesen. Man durfte Spaß haben, mitschunkeln und lachen. Bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein gab es während der Aufführungen noch Kulinarisches und Getränke. Vielleicht ist Wagner daran schuld, dass wir diese Seite der Oper vergessen haben und heute in den Foyers keine Popcornmaschinen stehen?

So oder so: Man muss sich darauf einlassen wollen. Dann funktioniert auch „Santa Chiara“, die mit dem Begriff der Seifenoper am besten umschrieben ist, parfümiert, schäumend und vor allem: seifig.