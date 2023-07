Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und der Ekstase, der wegen des Lärms, den sein Gefolge mitunter veranstaltet, auch Bakchos gerufen wird, wurde von Zeus und der menschlichen Semele gezeugt. Das Zwitterwesenmotiv greift Satoko Ichihara in ihrer Euripides-Bearbeitung „Die Bakchen – Holsteiner Milchkühe“ auf, wenn darin die namenlose Hausfrau im Zen­trum per Samenspende einer Milchkuh zu einem Kentaurenbaby verhilft.

Die Schauspielerin Kumi Hyodo in Kittelschürze und mit Schoßhündchen Hawaii an ihrer Seite steht auf der Bühne zumeist in ihrem Appartement, das nicht etwa ein asiatisches Interieur ist, sondern mit Anrichte, Tisch und Sofa wie ein Ausstellungsraum von Ikea ausschaut. Man muss wohl, wie so oft an diesem japanischen Abend in Offenbach, die Perspektive umkehren, um zu begreifen, dass dem heimischen Publikum damit eine Entfremdung made in Sweden demonstriert wird.

Besamerin in der Kittelschürze

„Ich bin ein Bügelbrett“, beklagt die Kittelschürzenfrau – auf Japanisch, die deutsche und englische Übersetzung lässt sich auf einer Leinwand mitlesen – , und während sie ein Barbecue vorbereitet, erinnert sie sich an die Zeit vor ihrer Ehe. Da war sie Besamerin und führte künstliche Befruchtungen an Nutztieren durch, während sie selbst ein freudvolleres Sexleben mit Männern und Frauen führte.

Ihre Ehe heute hat mit Lust und Liebe nun nichts mehr am Hut, sondern ist ein Tauschgeschäft: ein Dach über dem Kopf und genug zu essen gegen Sex und Hausarbeit, so beschreibt sie das Arrangement mit ihrem Mann, der die Bühne den ganzen Abend über nicht betreten wird.

Die Tränen der Milchkuh

Der ausgeprägten Männergesellschaft in Japan samt seiner neurotischen Fixierung auf Sexualität setzt die Dramatikerin Ichihara in der Inszenierung ihres eigenen Stückes ein reines Frauenensemble entgegen. Die Hausfrau wird ebenso wie Hund Hawaii oder das Kentaurenkind von Schauspielerinnen verkörpert.

Sie treten bunt, schrill und überzeichnet aus dem schwarz-weiß gekleideten Frauenchor hervor, der den „Seelen der Milchkühe“ eine Stimme gibt. Die schmissigen Songs kreisen ein ums andere Mal um die menschengemachte Tortur der Nutztiere: „Ihr macht aus uns Rouladen, Braten, Milkshake, Seife“, so lautet der Refrain.

Das Milchkuh-Musical, das unter der Discokugel des Offenbacher Capitol-Theaters trotz mancher Längen als Asian-Trash gekonnt in Szene gesetzt ist, eröffnet das bis zum 16. Juli in Frankfurt und Offenbach stattfindende „Theater der Welt“, das seit 1981 alle drei Jahre in einer anderen Stadt internationale Produktionen nach Deutschland bringt.

Nachdem das Festival 1985 mit klangvollen Namen wie Robert Wilson, Anne Teresa de Keersmaeker und Peter Brook schon einmal in Frankfurt gastierte, zeigt diese sechzehnte, von der japanischen Dramaturgin Chiaki Soma kuratierte Ausgabe verstärkt Theater aus dem asiatischen Raum.

Anthropozentrischer Zugriff auf die Welt

Satoko Ichihara, 1988 in Osaka geboren, sprengt mit ihrem preisgekrönten Musical-Drama zwar keine ästhetische Grenzen – die Inszenierung ist mit Bühnenbild und Wechselspiel von Darstellerinnen und Chor eher konventionell. Dafür erfüllt sie den Anspruch ans Theater als Ort klassischer Gesellschaftskritik auf eindrucksvolle Weise.

Die Drastik auf der Bühne hingegen sorgt durchaus für Irritation, sodass einige Zuschauer womöglich angesichts der kopulierenden Tier-Mensch-Gestalten und ihrer überdimensionierten Geschlechtsteile vorzeitig das Theater verließen. Dabei ist Ichiharas Thematik hochaktuell – und stellt die Abrechnung der Jungen mit der Boomer-Generation und deren Zurichtung der Erde ins Zentrum.

Verkörpert wird dieser anthropozentrische Zugriff auf die Welt insbesondere durch die Hausfrau, die als Besamerin der Milchkühe die technische Fortpflanzung ja überhaupt erst möglich macht. Der Vorgang erfolgt ohne Lust und allein zum Nutzen des Menschen. Der Welt der binären Vorväter – besser: Vormütter – stehen hier hybride Geschöpfe gegenüber, die sich der menschengemachten Dualität, ob Mann oder Frau, Mensch oder Tier, erwehren:

Der Samen kommt per Kurier ins Haus

Da ist zum einen das Kentaurenkind, hinreißend wie verstörend gespielt von Mikiko Kawamura, das aus Katalogsamen für 100.000 Yen und einer Milchkuh gezeugt wurde. Der qua Kastration zur Geschlechtslosigkeit verdammte Hund Hawaii – Yurie Nagayama spielt ihn ganz in Pink und aufgekratzt wie eine Manga-Figur – wird nicht zuletzt als Sodomie- Opfer jeglicher Zuordnung entzogen.

Die Hausfrau verstößt bald ihr hybrides Tiermenschkind, das nur dank seiner Rinderinstinkte überleben kann. Nun will es, groß geworden, seine künstliche Menschenmutter besamen, damit es als Reinkarnation nochmals richtig auf die Welt kommen und an einer Brust gestillt werden kann. Dass der Plan misslingt, die Menschenmutter sich entzieht und den Kentauren stattdessen kastriert, ist als Abwehrkampf einer Generation zu verstehen, die ihr letztes Gefecht mit brachialer Härte führt.

Buddhismus verbietet Tiertötung

Es ist eine Poetik der Drastik, mit der Ichihara operiert. Ihre Bilder einer übersexualisierten Gesellschaft wirken bisweilen allerdings etwas unterkomplex. Die mangaartige Adaption des antiken Mythos evoziert Phantasien, die mal bizarr und provokant sind, mal aber auch verwirrend oder banal. Auch hier hilft der globalgeschichtliche Perspektivwechsel manchmal weiter, wenn man etwa bedenkt, dass der Fleischkonsum überhaupt erst unter dem Einfluss des Westens Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nach Japan kam.

Zuvor war es jahrhundertelang verboten, das Fleisch vierbeiniger Lebewesen zu essen, weil der Buddhismus die Tiertötung untersagt. Erst vor 150 Jahren fand man die eher schmächtigen Japaner im eigenen Land plötzlich hinderlich für den Aufbau einer modernen Industrienation. Dass nunmehr der Verzehr von Fleisch und Milchprodukten massiv gefördert wurde, auch darauf reagiert das Musical-Drama von Satoko Ichihara.