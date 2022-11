Umstrittener Dirigent : Es geht nicht um Putin, es geht um Kunst

Die deutsche Kritik an der wirtschaftlichen Abhängigkeit des Dirigenten Teodor Currentzis von Putin ist moralische Selbstüberhebung. In Baden-Baden ist ein großer Dirigent zu erleben, der seiner Revoluzzer-Attitüde abgeschworen hat.

In Russland kommt man ins Gefängnis, wenn man den Überfall auf die Ukraine „Krieg“ nennt. In Deutschland geraten russische Künstler in Gesinnungshaft, wenn sie sich nicht öffentlich von Putin distanzieren. Einfach schweigen ist nicht erlaubt. Dabei sollten gerade Deutsche aus doppelter Erfahrung in diktatorischen Systemen mit erpressten Bekenntnissen besonders vorsichtig sein. Als wäre die Erinnerung an die eigene Geschichte ausgelöscht, bestimmt moralische Selbstgerechtigkeit den Diskurs. Sie verleiht vielen Veranstaltern, Kulturkritikern und Medienleuten Macht, denn jetzt werden die Karten neu gemischt: Wer sich nicht konform verhält, wird ausgeladen – ähnlich wie in Russland, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Prominenteste Beispiele sind derzeit der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis, Anna Netrebko und Valeri Gergiev. Doch im Unterschied zu seinem Dirigentenkollegen und der Starsängerin hat sich Currentzis auch vor dem Ukrainekrieg nie als Putinfreund hervorgetan, außerdem ist er viel weniger in staatliche Strukturen eingebunden als Gergiev.

Aber das reicht nicht. Die Kölner Philharmonie sagte kürzlich sein Konzert mit dem SWR-Sinfonieorchester ab, dessen Chefdirigent er seit 2018 ist. Sein Vertrag wurde auf eigenen Wunsch nicht über 2024 hinaus verlängert – nicht aus politischen Gründen, wie viele Beobachter unterstellten oder erhofften.

Die Bereitschaft, einen Künstler, der jahrelang als Messias und Klassikrebell aus den Tiefen Sibiriens bejubelt wurde, jetzt wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, wirft kein gutes Licht auf die Branche. Um Musik ging es bei diesem Personenkult, den Currentzis freilich selbst mitinszenierte, zuletzt. Vergöttert wurde ein selbstverliebter Orchesterleiter in Schnürstiefeln, Skinny-Jeans und T-Shirt, der sein Publikum charismatisch verzückte. Ihn jetzt als verlängerten Arm Putins im Westen zu dämonisieren verlässt vollends den Boden rationaler Kunstkritik.

Ein letzter Gruß an die Exzentrik

Schon mit der Annahme, es könne Currentzis um Musik gehen, macht man sich hierzulande verdächtig. Aber genau darauf kommt es ihm an, jetzt mehr denn je. Dass er für sein russisches Spitzenensemble auf Sponsoren angewiesen ist, darunter die halbstaatliche, von Sanktionen belegte VTB-Bank, wird ihm zum Hauptvorwurf gemacht. Etwa dreihundert Euro verdienen die Mitglieder von MusicAeterna im Monat: Wie sollen sie damit auskommen, wenn ihr Sitz tatsächlich von Sankt Petersburg in den unbezahlbaren Wunschort Paris verlegt würde? Und wem nützt es, wenn Currentzis durch eine im Westen geforderte Anti-Putin-Erklärung seinen Musikern die Existenzgrundlage entzieht? Je länger Currentzis dieses erzwungene Statement verweigert, desto bizarrer wird seine Einforderung. Umso unerheblicher wird sie allerdings auch im Hinblick auf seine künstlerische Leistung.

Wie der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, hält auch Benedikt Stampa am Baden-Badener Festspielhaus an Currentzis fest. Das Publikum gibt ihm recht, obwohl Currentzis schon länger nicht mehr seinem Image als punkiger Revoluzzer entspricht. Er hat sich nicht nur äußerlich gehäutet, wenn er jetzt im schwarzen Anzug mit weißem Manschettenhemd, eleganten Abendschuhen und adrettem Haarschnitt das Podium betritt. Er stellt sich auch nicht mehr vor die Musik. Nur einmal, in Richard Wagners „Tristan“-Vorspiel, zieht es ihn von seinem Podest zu den Violoncelli – ein letzter Gruß an seine einstige Exzentrik. Seine charismatische Ausstrahlung hat dadurch noch gewonnen, zumal er mit Chor und Orchester von MusicAeterna eine Klangmagie erreicht, die das akustisch dafür vorbereitete Baden-Badener Festspielhaus in einen Tempel überführt. Ja, sein Tempo ist oft getragen, aber nur darin kann er diese unfassbar langen Bögen entwickeln, die zugleich den Dichtegrad der Musik ins Mirakulöse steigern.

Die Kunst hat schon alles gesagt

Was Currentzis vor Augen hat, ist die Aura der Werke, und dafür war sein Programm prädestiniert: das chorgesättigte „Requiem“ von Giuseppe Verdi an zwei Abenden und ein weitgehend orchestrales Wagnerprogramm anstelle der ursprünglich vorgesehenen konzertanten Aufführung von „Tristan und Isolde“. Sie konnte probentechnisch nicht realisiert werden, weil die vorgesehenen deutschen Sänger aus verständlichen Gründen derzeit nicht nach Sankt Petersburg reisen wollten. Nach dem Ersatzprogramm mit den Vorspielen von „Tannhäuser“, „Parsifal“, „Lohengrin“ und den „Meistersingern“ sollte der „Tristan“ unbedingt nachgeholt werden, denn dass ausgerechnet ein russisches Orchester dem deutschen Publikum vormacht, wie Wagner geht, ist nicht nur in der gegenwärtigen Situation ein Coup. Erotiker dürften es kaum aushalten. Mystiker werden selbst im Weltatem versinken. Die Botschaft dieses Abends verkündete der Schlusschor aus den „Meistersingern“: „Wach auf!“ mit der Begrüßung der Morgenröte einer neuen Zeit.

Die Botschaft des „Requiems“ war ebenso unmissverständlich: Wir werden alle zur Rechenschaft gezogen, und wehe dem, der dem Weltgericht des „Dies irae“ ausgesetzt ist. Reichen diese Botschaften nicht als Bekenntnisse eines großen Musikers aus? Und gehen wir nicht geläutert aus diesen Konzerten hinaus, weil wir begriffen haben, dass die Kunst schon alles gesagt hat? Dass sie uns praktisch wie metaphysisch beim Überleben hilft?