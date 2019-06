FAZ Plus Artikel Südkorea feiert Unabhängigkeit : Wilhelm Tell im Land von Gangnam Style

Der Schweizer Kampf gegen die Fremdherrschaft wird auch zu ihrem Kampf: In Korea ist der „Tell“ von Rossini noch nie gespielt worden – nach vier Stunden Aufführungsdauer bricht jetzt in Seoul frenetischer Jubel aus. Bild: Korea National Opera

In Europa muss für solche Zwecke oft Giuseppe Verdis „Nabucco“ herhalten: Ein Stück über Unterdrückung und mühsam erkämpfte Freiheit, in dem das Volk seine Hoffnungsvision mit melodischer Eindringlichkeit formuliert. An der Koreanischen Nationaloper fällt die Stückwahl origineller aus – und risikoreicher. Vor hundert Jahren erklärte Korea seine Unabhängigkeit von der japanischen Besatzung. Gefeiert wird das mit einer selten gespielten, weil schwer zu besetzenden, szenisch herausfordernden Oper: Gioachino Rossinis später, für Paris geschriebener „Guillaume Tell“ weist mit ausgiebigen Massenszenen, historischem Kolorit, Balletteinlagen und ausgefeilter Vokalartistik den Weg zur Grand Opéra eines Meyerbeer und Halévy. Es geht – sehr frei nach Schiller – um den Kampf der Schweizer gegen die Fremdherrschaft des Hauses Habsburg. In Korea ist das Stück bislang nicht gespielt worden.

Nun bricht, nach immerhin vier Stunden Aufführungsdauer, frenetischer Jubel aus. Die fast ausschließlich koreanischen Gesangshelden werden gefeiert wie bei einem Popkonzert. Alle Rollen sind doppelt besetzt, auch Arnold – eine von Rossinis schwersten Tenorpartien. Yosep Kang und Hyo Jong Kim können im Finalakt das geforderte Höhenfeuerwerk zünden. Die Stimmung ist ausgelassen im Arts Center von Seoul. Mit einem Staatsakt hat die Aufführung nichts zu tun. Wie kommt die Rarität hier überhaupt auf den Spielplan? Warum werden nur drei Aufführungen gespielt, obwohl Seoul zehn Millionen Einwohner hat, die Metropolregion sogar mehr als doppelte so viel?