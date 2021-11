Aktualisiert am

Wagner in Stuttgart : Eine unbefleckte Stunde null gibt es einfach nicht

Die Stadt Stuttgart ringt darum, wie man an Wieland Wagner angemessen erinnert. Während ein Platz dessen Namen aberkannt bekam, würdigt eine Ausstellung erneut den kreativen Künstler. Zugleich nimmt die Inszenierung von Richard Wagners „Rheingold“ Abschied vom unschuldigen Naturzustand.

An Huldigungen für Wieland Wagner, den Enkel des Komponisten Richard Wagner, hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gefehlt. Bücher aus Anlass seines hundertsten Geburtstages feierten den Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner noch 2017 als „Wegbereiter“ mit „Weltwirkung“, als „Revolutionär und Visionär des Musiktheaters“. Wieland Wagner galt als der kreative Kopf bei der Neubegründung der Bayreuther Festspiele 1951, der durch den kühnen Weg in die Abstraktion und eine experimentelle Lichtregie den Schlussstrich gezogen habe unter die völkische Ästhetik der Inszenierungen von Richard Wagners Opern während der Zeit des Nationalsozialismus.

Jan Brachmann

Doch Wieland Wagner als Fleisch und Blut gewordene „Stunde null“ der Wagner-Pflege war vor allem ein Wunschtraum, wenn nicht gar die personifizierte Lebenslüge des deutschen Linkswagnerianismus. Dass Wieland bei Adolf Hitler buchstäblich auf dem Schoß gesessen hatte, wusste man seit Langem; dass er von Hitler persönlich vom Kriegsdienst freigestellt worden war, auch. Albrecht Bald und Jörg Skriebeleit hatten jedoch bereits 2003 beim kleinen Schweizer Verlag Rabenstein ihre Studie „Das Außenlager Bayreuth des KZ Flossenbürg – Wieland Wagner und Bodo Lafferentz im ,Institut für physikalische Forschung‘“ vorgelegt und auf bislang Verschwiegenes hingewiesen: Wagner war stellvertretender ziviler Leiter der KZ-Außenstelle Bayreuth gewesen.