Stefan Herheim in Wien : Heißt der Mann im Mond gar Janáček?

Der norwegische Regisseur Stefan Herheim ist neuer Opernintendant am Theater an der Wien. Er beginnt seine erste Saison mit einem Feuerwerk aus Premieren und inszeniert selbst „Das schlaue Füchslein“.

Leicht hat es Stefan Herheim, der zweite neue Opernintendant in Wien, sicher nicht. Während seine Kollegin Lotte de Beer bloß die Fassade der Volksoper umfärben musste, sind die baulichen Probleme im historischen Theater an der Wien so groß, dass es mehr als zwei Jahre geschlossen bleiben muss. Die ursprünglich geplante Trockenlegung der Keller wuchs sich nach der Bauinspektion zu einer Generalsanierung des Hauses aus. Im Zuge derer müssen die Elektrotechnik mitsamt einer Photovoltaik-Anlage, der Brandschutz, die Installationen und Aufzüge neu errichtet werden. Natürlich wird auch die Bühne auf den heutigen Stand der Technik gebracht.

Dies kostet viel Geld – rund sechzig Millionen Euro sind für die Instandsetzung der städtischen Opernbühne Wiens veranschlagt – und Zeit. Die wollte der norwegische Regisseur Stefan Herheim bei seiner ersten Intendanz nicht ungenutzt verstreichen lassen. Und so findet das neu benannte MusikTheater an der Wien (MTAW) bis zum Herbst 2024 in der bereits von den Wiener Festwochen genutzten Halle E des Museumsquartiers nach etlichen Adaptionen ein Ausweichquartier: Dutzende Container für Technik und Garderoben mussten hinter dem Gebäude gestapelt werden, um den Betrieb aufnehmen zu können. Zur Eröffnung am 15./16. Oktober rief Herheim einen „Tag der offenen Türen“ aus, um dem zahlreich erschienenen Publikum das Provisorium zu zeigen: mit öffentlichen Proben und Kurzkonzerten der beiden wichtigsten Orchester des Hauses, dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und den Wiener Symphonikern, mit Podiumsdiskussionen und Workshops für Kinder, durch die auch die neue Jugendschiene „TaWumm!“ effizient beworben wurde.

Trotz der restriktiven Bedingungen produziert Herheim in dieser Spielzeit dreizehn Premieren, acht im Museumsquartier und fünf in der kleinen Kammeroper. Programmatisch folgt er seinem Vorgänger Roland Geyer, indem er selten gespielte Bühnenwerke wie Mie­czysław Weinbergs Dostojewski-Vertonung „Der Idiot“ (28. April 2023, Regie: Vasily Barkhatov) mit bekannten Opern wie Webers „Freischütz“ (22. März 2023, Regie: David Marton) oder Bergs „Lulu“ (27. Mai 2023, Regie: Marlene Monteiro Freitas) mischt und durch Barockopern ergänzt, die an der konkurrierenden Staatsoper und der Volksoper eher wenig präsent sind. Auch die Spielpausen des reinen Stagione-Betriebs sind diesmal mit neun konzertanten Aufführungen von Opern des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts bestückt.

Den Beginn machte ein für das Herzogtum Hannover komponiertes Werk von Agostino Steffani, „La lotta d’Ercole con Acheloo“ (1689), das auf einer Erzählung aus den „Metamorphosen“ des Ovid beruht. Ein spritziger Einakter mit einer Mischung aus italienischen und französischen Stilelementen, die der Kosmopolit Steffani bei Jean-Baptiste Lully in Paris kennengelernt hatte. Zwei bemerkenswerte Sängerinnen, die So­pranistin Anna Prohaska und die Mezzosopranistin Sonja Runje, stachen aus dem Solistenquartett hervor, das vom Bach Consort Wien unter Rubén Dubrovsky stilsicher begleitet wurde.