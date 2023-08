Die Bühnen der Stadt Köln sind eine gefährliche Baustelle, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Opernhaus und Schauspielhaus am Offenbachplatz, ikonische Bauten der Wiederaufbauzeit, entworfen von Wilhelm Riphahn und eingeweiht 1957 und 1962, werden seit 2012 saniert. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für 2015 angesetzt. Nach derzeitigem Stand der Planungen ist die Rückkehr aus den rechtsrheinischen Interimsquartieren in die Innenstadt zum Beginn der Spielzeit 2024/25 vorgesehen. In der Zwischenzeit sind die Baukosten auf 672 Millionen Euro gestiegen. Die bislang letzte Erhöhung des Budgets bewilligte der Stadtrat im Mai.

Stefan Bachmann, Intendant des Schauspiels seit 2013, wird die Wiederaufnahme des Normalbetriebs nicht mehr im Amt erleben. Er wurde nach Wien ans Burgtheater berufen. 2019 hatte Oberbürgermeisterin Henriette Re­ker schon einmal einen Nachfolger für Bachmann präsentiert, der 2021 die Leitung des Schauspiels hätte übernehmen sollen. Rekers Kandidat Carl Philip von Maldeghem, der Intendant des Salzburger Landestheaters, löste bei tonangebenden Kölner Theaterfreunden so heftiges Kopfschütteln aus, dass er in Salzburg blieb. Bachmann half der Stadt aus der Not und verlängerte zweimal seinen Vertrag, bevor er wegen der Offerte der Burg um vorzeitige Entlassung bat.

Museen sind seit Jahren geschlossen

Dass die Wiederholung der Blamage von 2019 vermieden wird, ist die Verantwortung des Beigeordneten für Kunst und Kultur. In dieses Amt wurde 2021 der 1967 geborene Schweizer Kulturmanager Stefan Charles gewählt. Für die Mitwirkung an der Bühnensanierung hatte sich Charles durch seine Tätigkeit als kaufmännischer Direktor des Kunstmuseums Basel empfohlen. In seine Amtszeit fiel die Errichtung des Erweiterungsbaus, die es nötig machte, das Kunstmuseum für dreizehn Monate zu schließen. Dass der Termin für die Wiedereröffnung 2016 eingehalten werden konnte, kann Charles in Köln häufig erwähnen, da hier das Römisch-Germanische Museum und das Stadtmuseum seit Jahren geschlossen sind und das Wallraf-Richartz-Museum noch viel länger auf einen Erweiterungsbau für die Sammlung des inzwischen verstorbenen Stifters Gérard Corboud wartet. Über seine Stelle als Abteilungsleiter Kultur beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), die er zugunsten des Kölner Amtes aufgab, spricht Charles in einem Grundton unkoketter Melancholie angesichts des Strukturwandels in Kulturinstitutionen, die nicht mehr mit ständigem Wachstum der Finanzmittel rechnen können.

Am morgigen Dienstag wollen die Oberbürgermeisterin und der Kulturdezernent den künftigen Intendanten des Kölner Schauspiels vorstellen, dessen Bestallung der Hauptausschuss in seiner heute um 16:30 Uhr beginnenden Sitzung zustimmen soll. Schon im Juni hat der Stadtrat einen Beschluss zur Sicherung des institutionellen Vermächtnisses der Ära Bachmann gefasst. Auf einem Werksgelände im Arbeiterbezirk Köln-Mülheim unterhält das Schauspiel seine Ausweichspielstätte mit dem selbstironischen Namen Depot. Für Bachmanns moderat experimentierfreudiges Stadttheater entstand ein stimmiges Ambiente mit Gastronomie und Gemeinschaftsgarten. Das Depot mit einem großen und einem kleinen Saal bleibt dem Theater erhalten. Die Stadt richtet hier der Freien Szene ein festes Quartier ein; auch für einzelne Produktionen des Schauspiels wird Platz sein. Vor allem wird Mülheim zur Heimat einer eigenständigen Tanzsparte.