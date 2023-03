Sollte man Sergej Prokofjews Oper „Krieg und Frieden“ überhaupt noch spielen? Vladimir Jurowski und Dmitri Tcherniakov zeigen in München, was sich an dem Stück lohnt – und was nicht zu retten ist.

Ein denkwürdiger Abend, ein problematischer Abend, ein Abend über Mut und Verzweiflung, ein Abend, der jeden, der ihn miterlebt hat, zerrissen, voller Bewunderung und doch ratlos, gar angewidert und zugleich mit großem Respekt zurücklässt: Sergej Prokofjews monströse Oper „Krieg und Frieden“ nach dem Roman von Lew Tolstoi an der Bayerischen Staatsoper München, am 5. März 2023, dem gemeinsamen siebzigsten Todestag von Prokofjew und Josef Stalin.

Jan Brachmann

Schlussapplaus: Olga Kuchynska, die Sängerin der Natascha Rostowa, und Andrei Zhilikhovsky, der Sänger des Andrej Bolkonski, tragen Ukraine-T-Shirts über ihren Kostümen. Zhilikhov­sky hatte sich schon für die Dauer der gesamten Inszenierung nach Art von Fußballfans die Farben der ukrainischen Flagge auf die Wangen gemalt. Er stammt aus der Republik Moldau, Kuchynska ist Ukrainerin. Beide bezeugen durch diese Gesten ihre Solidarität mit einem Land, das seit über einem Jahr dem völkerrechtswidrigen Angriff durch Russland trotzt.

Beide aber singen hier, an der Staatsoper, auf deren Dach die ukrainische Flagge weht, in einem Heldenepos, in dem es heißt, dass der Krieg Russland wieder groß gemacht habe und dass kein Volk – so Generalfeldmarschall Kutusow – das unsere übertreffe. Sie stellen durch den Einsatz ihrer Person die Freiheit der Kunst über das politische Engagement; Kuchynska verstößt sogar gegen das Kooperationsverbot der Regierung ihres Heimatlandes, die es Ukrainern untersagt, für die Dauer des Krieges an der Aufführung von Werken russischer Kunst mitzuwirken und mit russischen Künstlern zusammenzuarbeiten. Auf der Bühne haben an diesem Abend, wie bei einem sowjetischen Allunionsfest der Völkerfreundschaft, Russen mit Ukrainern, Moldawiern, Usbeken, Litauern, Armeniern und mit Menschen noch ganz anderer Länder gesungen.

Geplant hatten Münchens Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski, der Intendant Serge Dorny und der Regisseur Dmitri Tcherniakov die Inszenierung schon 2018, lange vor Beginn des Krieges. Unmittelbar vor der Premiere veröffentlichte Dorny eine Erklärung, warum man das Stück – 1941 bis 1945 zur Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden – trotzdem spiele: „Wir dürfen die Kunst nicht auf die Nationalität derjenigen beschränken, die sie erschaffen haben. Mussorgski, Schostakowitsch, Tschaikowsky – diese Komponisten haben Werke hinterlassen, die der Menschheit gehören. Wäre es nicht absurd, die ganze russische Musik, die ganze russische Kultur aus unseren Sälen zu verbannen? Dennoch ist das Dilemma offensichtlich: Spielt man russische Musik, unterstützt man Putins Propaganda, sagen die einen. Spielt man keine russische Musik, bestätigt man das Bild des russlandfeindlichen Westens und unterstützt damit ebenfalls Putins Propaganda, sagen die anderen.“

Jurowski, Russe wie Tcherniakov, gehört zu den wachen, in politischen Fragen sensiblen Künstlern unserer Zeit. Er hatte am 22. März 2022, auch in dieser Zeitung, einen klug formulierten Offenen Brief gegen den Ukrainekrieg, aber ebenso gegen den Boykott russischer wie belarussischer Kultur und Künstler veröffentlicht. Schon lange vor dem Krieg hatte Jurowski sich entschlossen, Prokofjews Kantate „Alexander Newski“, die aus der Musik zum gleichnamigen Hetzfilm von Sergej Eisenstein entstanden war und als Festmusik zu Stalins Annexion des Baltikums diente, nie wieder zu dirigieren.