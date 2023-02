Aktualisiert am

Am Samstagabend hatte der Ballettdirektor der Staatsoper Hannover die Tanzkritikerin der F.A.Z. am Rande einer Premiere im Opernhaus angegriffen. Jetzt hat das Haus erste Konsequenzen gezogen.

Die Staatsoper am Georgsplatz in Hannover im Februar 2019 Bild: dpa

Die Staatsoper Hannover hat ihren Ballettdirektor Marco Goecke mit sofortiger Wirkung suspendiert und ihm Hausverbot erteilt. Das geht aus einem internen Schreiben an alle Mitarbeiter hervor, das die Staatsoper zudem als Pressestatement verschickt hat. Zunächst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet.

Goecke hatte am Samstagabend am Rande der Premiere von „Glaube – Liebe – Hoffnung“ unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster zunächst verbal und dann auch physisch angegriffen. Nachdem er ihr ein „Hausverbot“ angedroht und vorgeworfen hatte, für Abonnementskündigungen in Hannover verantwortlich zu sein, hatte er eine Papiertüte mit Tierkot hervorgezogen und das Gesicht unserer Tanzkritikerin traktiert.

„Durch seine impulsive Reaktion gegenüber der Journalistin Wiebke Hüster“, heißt es im Schreiben der Geschäftsführung, habe Goecke „am vergangenen Samstagabend gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen“. Dadurch habe er „das Publikum, die Mitarbeitenden des Hauses und die allgemeine Öffentlichkeit auf das Extremste verunsichert und damit dem Staatsballett massiv geschadet“.

Jürgen Braasch, Verwaltungsdirektor der Staatsoper, stellt dazu fest: „Es geht hier nicht nur um die Zukunft von Marco Goecke, sondern auch um die Zukunft des über dreißigköpfigen Ballettensembles, das nach Hannover gekommen ist, um mit Marco Goecke zu arbeiten. Die Theaterleitung hat auch gegenüber jedem Ensemblemitglied eine Fürsorgepflicht.“

Von Marco Goecke erwarte das Niedersächsische Staatstheater in den nächsten Tagen eine umfassend Entschuldigung und – gegenüber der Theaterleitung – Erklärung, bevor das Theater seinerseits „über weitere Schritte informiert“.