Theaterserie: Hermann Ungar : Israels leidvolles Antlitz

Am 15. September 1928 gab es im Theater in der Königgrätzer Straße in Berlin eine kleine Sensation. Uraufgeführt wurde das neue Stück des jungen mährisch-jüdischen Autors Hermann Ungar „Der rote General“. Es handelte von der Russischen Revolution 1917/18, der Gründung der Roten Armee und ihrem Chef Leo Trotzki. Er ist der „rote General“, heißt im Stück aber, leicht getarnt, Podkamjenski. 1928 hat Trotzki in der Sowjetunion den Kampf gegen Stalin endgültig verloren; 1926 hat man ihn aus dem Politbüro, 1927 aus der KPdSU ausgeschlossen, im Januar 1928 wurde er nach Almaty verbannt. In Moskau ist Stalin an der Macht. Ungars Stück handelt also bei seiner Uraufführung von noch lebenden und handelnden Personen.

Stalin heißt im Stück Brutzkin, ist noch Divisionskommandeur in der Roten Armee, siegreich in kleinen Kämpfen, untergeben dem Chef, positioniert sich aber gegen Trotzki. Trotzki ist Jude, Brutzkin verantwortet ein Massaker an Juden, auch Podkamjenskis Vater Mendel Frischmann hat er ermordet.

Ein wiederkehrendes Thema des Stücks ist die gnadenlose Feindschaft im gleichen Engagement für die Revolution. Den jüdischen roten General spielte damals Fritz Kortner. Kortners roter General ist ein Intellektueller, ein Arbeitspferd für die proletarische Sache, umsichtig, verständnisbereit, von Vernunft bestimmt. Er hat eine große Szene gegen Brutzkin. Brutzkin ist bei der Truppe beliebter als der Intellektuelle. Der Judenfeind ist am Ende der Sieger. Mit der Judenfeindschaft erhält das lebendige, zweistündige Stück auch die Signatur von 1928.

„Ein Drama über den Juden Trotzki im Theater“

Denn 1928 ist Josef Goebbels für die immer stärker werdenden Nationalsozialisten schon Gauleiter von Berlin. In seiner neugegründeten Zeitung „Der Angriff“ beginnt die antijüdische Hetze; er hasst Kortner. Die historische Szene, die Hermann Ungar entwarf, hat also sehr direkte zeitgenössische Aspekte. Das Stück ist in die Situation seiner Uraufführung hinein geschrieben. Die Assoziationen sind entsprechend: Der Fall des roten Generals Trotzki weckt Erinnerungen an den Kampf und die Ermordung von Walther Rathenau, der – ein Opfer des Judenhasses – übrigens auch längst schon ein eigenes Stück verdient hätte.

Unser derzeitiges Theater hat das historische Erinnern aufgegeben. Es lässt damit die erregende Kraft außer Acht, die in der Vergegenwärtigung liegt. Im gewaltsamen Wiederaufleben des Antisemitismus in unseren Tagen berühren uns Stücke wie „Der rote General“ wieder auf besondere Weise. Man muss nur den Mut haben, sie sehen und begreifen zu wollen, was in ihnen steckt. Ossietzky schrieb in der „Weltbühne“ zu Erich Engels Inszenierung: „Seit langem war Kortner nicht mehr so herrlich wie hier als roter General. Das war wirklich Israels leidvolles Antlitz.“

Mehr zum Thema 1/

Und Goebbels begann seine Kritik im Ton des schärfsten Angriffs: „Na also! Wir haben es endlich geschafft in Berlin. Ein Drama über den Juden Trotzki im Theater des Juden Abrahamowsky, geschrieben von dem tschechischen Juden Hermann Ungar, gespielt vom Juden Cohn, der sich Fritz Kortner nennt. Und wenn man im Parkett sitzt, wird man den Gedanken nicht los, es könnte jeden Moment eine Christenverfolgung ausbrechen. O, sie fühlen sich unerhört sicher, die Semiten in Parvenupolis an der Spree.“

Im Frühherbst 2019 liest man das und erschrickt. Denn wir wissen, was daraus wurde. Ungar starb kurz nach der Uraufführung sechsunddreißig-jährig an einer Blinddarmentzündung. Seinem Sohn gelang es, nach London zu fliehen, wo er als Tom Unwin im Geheimdienst und in der Entwicklungshilfe Karriere machte. Viele Familienmitglieder starben in Auschwitz. „Der rote General“ war neben Brechts Dreigroschenoper der Höhepunkt der Theatersaison 1928. Vor einiger Zeit ist es beim Wallstein Verlag noch einmal erschienen. Und wartet seitdem auf seine Wiederaufführung.

Die Verfasserin ist Literaturwissenschaftlerin. Zuletzt erschien von ihr „Alfred Kerr: Die Biographie“ im Rowohlt Verlag.

Die Theaterserie „Spielplan-Änderung“ stellt Bühnenstücke vor, die unbedingt wieder mehr gespielt werden müssen. Alle bisherigen Beiträge finden Sie unter faz.net/theaterserie