Michael Turinskys „Soiled“ : Glitschiger Bauchtanz

Michael Turinsky hat mit „Precarious Moves“ das Solo des Jahres präsentiert. Text und Performance des intellektuellen und zugleich großartig verspielten Konzeptstücks waren virtuos, witzig und lehrreich. Wie bei Jérôme Bel und Michael Laub kommt man aus diesem Turinsky klüger heraus, als man hineingegangen ist. Aber das wirklich Entscheidende an Turinskys „Precarious Moves“ ist: Es ist keine Vorlesung. Man hört nicht nur gerne zu, wenn der Tänzer/Autor lustig um den Tanztheaterbrei herumredet, man sieht auch absolut fasziniert zu, wie seine Bühnenhandlungen seine Theorien illustrieren, konterkarieren und auf den Bühnenboden der physischen Tatsachen herunterholen. Schönheit ist ein gewichtiges Argument: Mag ja sein, dass alle Theorie grau ist, aber das Spielzeugauto, mit dem Turinsky die Bühne umkreist, ist knallrosa, ein unvergessliches Bild.

In seinem neuen, jetzt auf Hamburgs Kampnagel uraufgeführten Stück „Soiled“, was „schmutzig“, „angeschmutzt“ oder „verschmutzt“ bedeutet und anders als „dirty“ auch noch die Assoziation an „soil“ – Erde – erlaubt, fallen die Ereignisse und gesprochenen Worte auseinander. Der poetische Text, den Turinsky selbst aus der ersten Reihe der Zuschauertribüne der Halle K1 einspricht, ist als „The Soiled Manifesto“ im Programmheft nachgedruckt und sehr interessant. Er beklagt darin die Unzulänglichkeit der menschlichen Spezies, bescheinigt den „Zivilisierten“, „Erleuchteten“, dass Demut ihnen besser anstünde, dass wir alle auseinandergenommen oder kompostiert werden müssten, weil in unserem wahnsinnigen Schwanken zwischen Mangel und Exzess kein Segen liegt und wir die Erde zerstören, aus der wir kommen.

Wie süße Robben

Das ist ein sehr guter, dramatischer Text, aber das Geschehen auf der Bühne ist nach großzügig gerechnet zwanzig Minuten einfach nur noch langweilig – obwohl Tian Rotteveels Bühnenmusik sensible und originelle Beats erzeugt. Turinsky schaut zu statt mitzumachen. Seine drei Performer David Bloom, Sophia Neises und Liv Schellander sind in dunkelbraune Strickshorts gekleidet und liegen eine Stunde lang in einem mit Plastik ausgeschlagenen runden Pool, dessen schwarzer Rand auto­reifendick unter der weißen Plane hervorschaut. Jenny Schleif hat die Kostüme und das Bühnenbild geschaffen, dessen performativer Aspekt darin besteht, dass neben dem goldenen umgekehrten Schirm grüne Schläuche herunterhängen, aus denen Kürbiskernöl zu tropfen beginnt. Der herrliche Geruch breitet sich aus, während die drei Körper zu glänzen und zu gleiten beginnen, je mehr von der kostbaren Flüssigkeit sich auf ihnen verteilt.

Monique Smith-McDowell er­laubt sich in ihrer Audiodeskription des Geschehens kleine poetische Freiheiten. So kann auch ein sehbehindertes oder blindes Publikum sich vorstellen, was in „Soiled“ auf der Bühne geschieht. Zwar ist die Idee verständlich, Körper ganz einfach in eine Umgebung zu versetzen, in der sie den berühmten menschlichen aufrechten Gang gar nicht praktizieren können. Turinsky zeigt Körper, die sich wie eine Art süße Robben aufeinander zu schieben, und ja, sie sind unfähig, einander in diesem Zustand wehzutun oder zu betrügen, weiter die natürlichen Ressourcen der Erde zu zerstören oder mit Waffen zu handeln. Und jetzt? Der Text ist gut, aber mit dem auf dem Bauch herumglitschenden Trio denkbar ungenügend illustriert.