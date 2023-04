Als großer Kommunikator hat der Dirigent und Chorleiter John Eliot Gardiner von Beginn an auf Ensembles gesetzt, mit denen zusammen er wunderbar lebendige musikalische Ergebnisse erzielen kann: den Monteverdi Choir (von ihm gegründet 1964), die English Baroque Soloists (1978) und das Orchestre Révolutionnaire et Romantique (1989).

Man nehme etwa die Einspielung von Händels italienischer Oper „Tamerlano“ aus dem Jahr 1985, einer Sternstunde dramatischer Opernkunst, bei dem stilsicher und ergreifend singende Solisten von den English Ba­roque Soloists getragen werden von einem musikalisch transparenten, animierenden oder auch mitfühlenden Gegenüber. An Händel schätzt Gardiner die „unentwegte Suche nach dramatischer Wahrheit“, und ihr folgt er auch in der mitreißenden Aufnahme des „Messiah“. Wie differenziert die Musikerinnen neben den mächtigen Klangwirkungen zarte Linien modellieren, etwa in der Sopranarie „I know that my Redeemer liveth“ oder am Beginn der Amen-Fuge des Schlusschors, ist beispielhaft.

Gardiner studierte Geschichte am King’s College Cambridge. Die Legende erzählt, dass er 1964 von seinem Tutor ein Jahr Urlaub bekam, um mit Musikstudenten Claudio Monteverdis „Marienvesper“ in der berühmten King’s Chapel zur Aufführung zu bringen — der Monteverdi Choir war geboren. Zusammen bereisten sie die weithin unerschlossene Welt der historischen Aufführungspraxis. In kardinalroten Roben sang der Chor, der demnächst, am 6. Mai, bei der Krönung seines Schirmherren Charles III. in Westminster Abbey mitwirken wird, die „Marienvesper“ in San Marco in Venedig, von der BBC künstlerisch anspruchsvoll dokumentiert.

An Monteverdis Musik schätzt Gardiner die „feurige Rhetorik“. Während der Pandemie startete er den Podcast „Monteverdi and his constellation“. Ein Geburtstagsgeschenk eigener Art bereitet sich Gardiner, wenn er im Sommer Hector Berlioz’ Antiken-Oper „Les Troyens“ bei den Salzburger Festspielen und beim Musikfest Berlin dirigieren wird — mit „seinem“ Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Einer seiner namhaftesten Schüler, der Dirigent François-Xavier Roth, erzählt im Gespräch, Gardiner sei ebenso fasziniert von Berlioz als Schriftsteller und identifiziere sich wohl auch etwas mit ihm als „unverstandener Künstler“. Trost findet er bei seinen Schafen und Kühen, die er als alternativer Landwirt in Dorset hält.

Mehr zum Thema 1/

Der am stärksten leuchtende Fixstern für Sir John Eliot — er wurde 1998 von Elisabeth II. zum Knight Bachelor geadelt — ist ohne Zweifel Johann Sebastian Bach. Im Jahr 2000 führte er mit dem Monteverdi Choir Sonntag für Sonntag sämtliche Bach-Kantaten in einem Projekt „Pilgerreise zu Bach“ in historischen Kirchen auf, in Weimar etwa, Eisenach oder Altenburg. Er vergleicht Bachs vielfarbige Gestaltung einfacher Choräle mit der Kostbarkeit polychromer mittelalterlicher Handschriften. Seit seiner frühen Kindheit ist Bachs Musik ein goldener Faden in Gardiners Leben; an diesem Donnerstag wird Sir John Eliot Gardiner achtzig Jahre alt.