Bayreuther Festspiele : Dort seh ich Grane, meinen schmucken Toy Boy

Fafner ist ein Pflegefall. Er wird in seinem Luxusbungalow palliativ versorgt. Ring sitzt bei ihm, jener Junge der in Valentin Schwarz’ Inszenierung von Richard Wagners „Rheingold“ bei den Bayreuther Festspielen erst von Alberich auf einer Poolparty geklaut, dann in den Nibelungenhort zu Mime verschleppt und dann eben von Fafner als Lohn für Walhall einkassiert worden war. Ring, das herumgeschubste Kind, ist nun, im „Siegfried“ ein junger Mann geworden. Der Besetzungszettel verzeichnet eine Figur, die an dieser Stelle bei Wagner gar nicht vorkommt: „der junge Hagen“. Ring muss also „der junge Hagen“ sein. Wir kommen voran beim narrativen Frustabbau durch Rätselraten, das ja im „Siegfried“ ohnehin ein (zuweilen ermüdender) Konversationssport zwischen dem Wanderer und Mime ist.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Siegfried sitzt auch schon auf dem Sofa in Neidhöhle, dem stahl-gläsernen Monument Neuen Bauens. Und während sich im Orchester erste Vorboten dessen, was bei Wagner „Waldweben“ heißt, melden, bugsiert die Pflegerin Waldvogel den Schieber unter den siechen Fafner. Kaum sitzt der Notdurftbehälter am vorgesehenen Platz, strömt eine warme Klarinettenmelodie los: der Lauf der Natur.