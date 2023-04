„Auf nach Rom!“ Was Octavian, der als Augustus nunmehr allein über ein Weltreich herrschen wird, am Schluss von Shakespeares „Antonius und Kleopatra“ verkündet, nachdem er mit den beiden Titelfiguren der Tragödie seine letzten Rivalen besiegt und in den Tod getrieben hat, ist eine Absage an die orientalische Opulenz jenes Märchenreichs namens Ägypten, in dem das gescheiterte Herrscherpaar regierte, und die Proklamation eines neuen realpolitischen Selbstverständnisses. Eine letzte Gnade gönnt er den beiden untergegangenen Rivalen noch: ein Staatsbegräbnis mit all dem Prunk, der ihre Herrschaft ausmachte. Shakespeare wusste, was das Publikum seiner Zeit (und der erst wenige Jahre zurückliegende Machtwechsel in England von den Tudors zu den Stuarts) verlangte: ein bisschen Mitleid. Doch nicht in Leipzig. Auf der Bühne des dortigen Schauspiels fügt Octavian seinem Aufruf zur Rückkehr ein verächtliches „Fort aus diesem Drecksloch!“ an. Der Imperator geht unversöhnt und unversöhnlich. Man wird das realistisch nennen dürfen, vor allem aber zeitgemäß für unsere Gegenwart.

Wenn es ganz schlimm kommt in der Welt, greife man im Theater ja stets zu Shakespeare „wie zu einer Bluttransfusion“, heißt es irgendwann im immer wieder metafiktional kommentierten Leipziger „Antonius und Kleopatra“. Wie wahr! Und was für ein Segen, denn es ist ja fast unmöglich, ein Stück von Shakespeare zu zerstören. Im günstigen Fall wird seine Aktualisierung zum Triumph. So ist es hier, obwohl man das nicht erwartet hätte. Eine Inszenierung, die angekündigt wird als „Shakespeare-Installation im Kolonialstil“, gibt zu den bösesten Vermutungen Anlass. Doch nach hundert Minuten – eine Spieldauer, die schon zeigt, dass hier mehr vom Text gestrichen ist als meta­fiktional ergänzt – ist die „Diskothek“ des Schauspielhauses ein Ort einhelligen Jubels. Warum mit so einem Bühnenereignis auf die Nebenspielstätte? Mit solch einer Kulturgewalt an Schauspiel? Was für eine mutig mutwillige Aneignung!

Ein Mover and Shaker der Geschichte

Das ist ein mehrfach wiederholter Zen­tralsatz der Inszenierung, natürlich auch nicht von Shakespeare: „Was für eine Aneignung!“ Kleopatra, die einheimische Königin, münzt ihn auf Antonius, den Römer, der es sich in Ägypten an ihrer Seite und in ihrem Bett wohleingerichtet hat. Octavian, den die Darstellerin der Kleopatra, Teresa Schergaut, als zweite Rolle gibt (in grauem Waffenrock über den Pteryges und beim ersten Mal dank Vocoder dunkel stimmverfremdet – ein grandioser Effekt, der in der Schlussszene des Stücks leider fehlt), würde sagen: Was für eine Entartung! Doch dieser Antonius, von Pa­trick Isermeyer mit geradezu un­heimlicher physischer Präsenz gespielt, ein mover and shaker im buchstäblichen Sinne, der vor begeisterter Erregung zittert, wenn er die römische Expansionspolitik am Bühnenrand nach Ländern katalogisiert („Annektiert, römisches Staatsgebiet – bang!“, heißt es dazu jedes Mal), dieser Antonius ist gar kein dekadenter Triumvir, sondern einer, der an den Winkelzügen des Kollegen Octavian längst verzweifelt ist. „Nachrichten aus Rom? Wie lästig!“, ruft er beim ständigen Telefonklingeln aus, wo er doch viel lieber mit Kleopatra rummachte, und es braucht die sowohl lebens- als auch liebeskluge Königin, ihn an die Wirklichkeit zu mahnen: „Nein, hör’s dir an, Anton.“