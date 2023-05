Aktualisiert am

Serebrennikow in Hamburg : Die Ästhetik des getanzten Widerstands

Schrei nach Freiheit und Gerechtigkeit: „Barocco. Ein Musikalisches Manifest“ von Kirill Serebrennikow am Hamburger Thalia Theater.

Der Countertenor Odin Biron in „Barocco“ am Hamburger Thalia Bild: Ira Polyarnaya

Das Barock als Ästhetik des Unregelmäßigen, Abweichenden, als Kunst der schönen Andersartigkeit ist der nicht sehr randscharf umrissene Begriff, den sich Kirill Serebren­nikows überbordendes Musiktheater leiht. Und es bezieht sich nicht nur in Anlehnung an die tropfenförmigen, dicken, glänzenden, aber nicht ebenmäßigen Ba­rockperlen auf die Unverwechselbarkeit des Individuums.

Noch wichtiger ist, wie an diesem Abend mit Gesang, Schauspiel, Gauklerei, Artistik und Tanz, Film und Pyrotechnik in seiner assoziativen Verbindung von Epochen, Schicksalen und Taten das netzwerkartige Geflecht nachgeahmt wird, als das die Welt nach Gilles Deleuze zu lesen ist: „als ein Rhizom, als mäanderndes und unsichtbares Wurzel- und Netzwerk, das sich in alle Richtungen ausbreitet“, wie es im Programmheft des Thalia Theaters heißt.

Diese komplizierten postmodernen Überlegungen vorausgeschickt, entdeckt man im Lauf des gut zweistündigen Stücks mit Musik von Lully, Purcell, Händel, Ra­meau, Bach und weiteren Komponisten eine Dramaturgie, die das Bild des Feuers, des Verbrennens mit dem Widerständigen, dem Protest, dem Schrei nach Freiheit verknüpft. Die Logik, nach der diese Verbindungen in Serebrennikows Kopf, einmal auf die Bühne gebracht, eine Unmittelbarkeit und Anschaulichkeit der Idee des Wi­derstands erreichen, ist bezwingend.

Ein Abend, der aufrüttelt

Der Abend ist bewegend, großartig und aufrüttelnd, er lässt ein zwar musikalisch reich beschenktes, aber auch sehr bedrücktes Pu­blikum zurück. In diese Hamburger Premiere der Neufassung von „Barocco“, das Serebrennikow 2018 in seinem Moskauer Gogol-Zentrum uraufführen ließ, sind seine Emigration und die Heimatlosigkeit vieler Künstler seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine eingeflossen, das Unglück, die Verzweiflung, die Bedrohung, der um sich greifende Tod in der ukrainischen Bevölkerung. Welchen Trost, welche Aufforderung zum Widerstand muss die Kunst enthalten?

Das Körperliche, die musikalisch phrasierte Bewegung in Serebrennikows „Ba­rocco“ ist konstitutiv für das Organisationsprinzip des Abends als einer prachtvollen assoziativen Entfaltung. Hier kommt An­dy Warhol ebenso vor wie die Pariser Studentenrevolten und die Klima-Aktivisten der Gegenwart. Bereits William Forsythe entlehnte seine Ideen der choreographischen Bewegungsorganisation seinem inneren Bild barocker Fülle und ihrer Ausbreitung im Raum.

Anschauliche Körperbilder

Die atemberaubenden neuen Perspektiven des postmodernen Tanzes von Forsythe hatten mitunter etwas Blendendes. Serebren­ni­kows Choreographen Ivan Estegneev und Evgeny Kulagin gelangen vom selben Ausgangspunkt zu ganz anderen, viel in­klu­siveren, anschaulicheren Körperbildern. Während der Probenarbeit trainieren sie Musiker, Streichquintett, Schauspieler, Sänger und verhelfen ihnen zu neuem, authentischem Ausdruck auf der Bühne: Wie dreht sich jemand um, wie atmet er?