Sollte Wieland Wagner wirklich nicht mit dem Skandal gerechnet haben? Oder sollte er ihn berechnet, geplant haben als ehrenvollen und zukunftsträchtigen Skandal, als er 1961 die Partie der Venus im „Tannhäuser“ mit einer schönen, jungen Frau besetzte – einer schwarzen Frau, die, anders als viele andere, nicht so sang, als liefere sie mit der Sünde gleich die Strafe mit: Grace Bumbry. Dem Zetern der Zeloten hielt der Herr des neuen Bayreuth entgegen: „Mein Großvater hat für Stimmfarben geschrieben, nicht für Hautfarben.“

Auf dem Weg an die Spitze hatte es für die aus St. Louis, Missouri gebürtige Grace Bumbry wenig Hindernisse gegeben. Da ih­re Brüder in einer Methodistenkirche sangen, kam sie früh mit Musik in Berührung. Mit sieben Jahren erhielt sie Klavierunterricht, mit fünfzehn die ersten Ge­sangs­stunden, mit siebzehn begann sie mit dem Studium an der Boston University. Nach dem Wechsel an die Northwestern University von Chicago traf sie auf Lotte Lehmann, mit der sie drei Jahre lang in Santa Barbara studierte, dazu auch Theorie und Klavier (mit György Sandor). Im Winter 1958 gewannen sie und Martina Arroyo die Met-Auditions. 1959 ging sie nach London, um an Lotte Lehmanns Masterclasses in der Londoner Wigmore Hall teilzunehmen, wurde von ihrer Lehrerin in Bayreuth eingeführt, gab erste Lieder-Recitals und debütierte im März 1960 als Amneris („Ai­da“) in Paris.

Der dämonische Furor ihres Singens

Der Bayreuther Erfolg öffnete ihr alle Türen. 1963 führte sie sich sie in Covent Garden als Eboli („Don Carlo“) ein, 1964 an der Wiener Staatsoper als Santuzza („Cavalleria Rusticana“) und bei den Salzburger Festspielen als Lady Macbeth neben Dietrich Fischer-Dieskau. Der Mitschnitt zeigt, dass der dämonische Furor ihres Singens die Schwäche des Titelhelden spürbar werden lässt – sowohl dramaturgisch als auch gesanglich.

An der Met stellte sie sich 1965 als Eboli („Don Carlo“) vor, an der Scala 1966 als Azucena („Il Trovatore“). Herbert von Karajan, unter dem sie 1966 in Salzburg die Partie der Carmen gesungen hatte, bot ihr die Donna Anna in „Don Giovanni“ an; nachdem sie, mit berechtigtem Hinweis auf die tausend kleinen Koloratur-Noten, ablehnte, soll er kein Wort mehr mit ihr gesprochen haben. 1970 sang sie in London unter Georg Solti zum ersten Mal Salome. Zwar bekam sie vom englischen Kritiker William Mann eine „outstanding performance“ bescheinigt; doch dem Lob für die Darstellerin war eine Warnung an die Sängerin eingeschrieben: „Sie kreischt im oberen Register.“

Eine Pole Position eroberte sie alsbald auch im Café Society, in dem sie die Rolle der „Red Hot Diva“ übernahm, an deren Insignien die glamouröse Sängerin rasch Gefallen fand: den erlesenen Roben, den feinsten Hotel-Suiten und dem standesgemäßen Rolls Royce. Eine oft erzählte Salzburger Anekdote berichtet, dass sie sich mit Karajan auf eine Rennwette einließ. Das Neutor wurde gesperrt, Bumbry fuhr einen Lamborghini, Karajan einen hoch motorisierten Ford, den er tags darauf zu­rück­gab, nachdem er verloren hatte.

„Und ich wär’ so gern Primadonna gewesen“ – ein Leid-Motiv vieler Mezzosopranistinnen: Bei Grace Bumbry war der Ehrgeiz zu groß, als dass sie sich auf der Bühne in die Rolle einer Seconda Donna gefügt hätte. Wie der Ehrgeiz in ihr brodelte, wurde offenbar in Aufführungen von „Aida“, die sie im Februar 1967 neben Leontyne Price sang. Oder besser: gegen sie. In der Database der Met ist eine Kritik archiviert, in der zu lesen ist, dass sie sich, glorios singend, in eine Harpyie verwandelte und aus dem Konflikt zwischen den beiden Opernfiguren eine Rivalität mit der größten amerikanischen Diva werden ließ. Im Vertrauen auf die hohen Töne, die sie in ihren Mezzo-Partien sicher erreichte, hat Grace Bumbry seit den siebziger Jahren auch Leonora (in „Il Trovatore“ wie in „La forza del destino“), Elisabetta („Don Carlo“) und Aida gesungen, dazu Norma, Gioconda, Tosca und Bess und sich damit in Gefahrenzonen begeben. Das Problem liegt nicht darin, einzelne hohe (und höchste) Töne zu erreichen, sondern die Stimme der Lage und dem Schwerpunkt der Partien anzupassen.

In einem Gespräch mit dem Kritiker Stephen Rubin sagte sie: „Ins Sopranfach hinüberzuwechseln ist eine Sache, den Wechsel so zu meistern, wie ich es getan habe, ist eine andere. Ich habe nun meine Pianissimi, wie ich sie noch nie hatte, mit vollem, rundem Ton. Ich habe das erst im vergangenen Mai [des Jahres 1980] er­reicht.“ Viele Berichte über ihre Aufführungen im Sopranfach deuten jedoch da­rauf hin, dass sie zwar als Tosca oder als Bess glänzende Abende hatte, aber als Norma, Abigaille („Nabucco“), Leonora („La forza del destino“) oder Aida enttäuschte. Im Magazin „Opera News“ wurde ein Mitarbeiter der Metropolitan Opera mit dem Satz zitiert: „That’s the greatest voice anybody ever ruined“.

Auch dass die Plattenbranche, von der sie ein Jahrzehnt lang umarmt worden war, keine Aufgaben mehr für sie fand, deutet darauf hin, dass sie als Sopran nicht länger erste Wahl war. Ihre letzte große Gesangspartie war 1976 die der Chimène in Jules Massenets „Le Cid“.

n Erinnerung bleibt die von Kollegen teils eifersüchtig, teils spöttisch als „amazing Grace“ bezeichnete Sängerin als Prima Donna Mezzo-Soprano – wie von Verdi auf dem Theaterzettel für Azucena, Eboli und Amneris gefordert. Am Sonntag ist Grace Bumbry in Wien gestorben. Sie wurde 86 Jahre alt.