„Maria Stuart“ am Rhein : Der Diener ist eine akrobatische Figur

Der Dienst am Hof verdirbt den Charakter. Oder lässt ihn gar nicht erst emporkommen. Die Quintessenz der gesamten Ratgeberliteratur für Ratgeber lautet: Krümm dich beizeiten! In Laura Linnenbaums Inszenierung von Schillers Tragödie „Maria Stuart“ am Düsseldorfer Schauspielhaus müssen sich daher auch die hochgeborenen Diener der englischen Königin Elisabeth ganz tief bücken, um auf allen Vieren Land zu gewinnen auf den schiefen Ebenen, die sich auf der Bühne stapeln. Die Grafen , Barone und Ritter trotten hintereinander her, Zugpferde der Allmacht und Lastesel der Mitschuld. Als die Krise sich dem Höhepunkt nähert, setzt sich die Königin an die Spitze der Prozession. Auch die Monarchin muss das Knie beugen vor dem Ideal der überpersönlichen Souveränität. Beim Aufstieg kann man sich an nichts festhalten. Der Aufbau des modernen Staates, die Tudor-Revolution in der Regierungsweise: Sisyphusarbeit in der Kolonne, ohne Kugel.

Belohnt werden die Kriecher damit, dass sie die starken Männer markieren dürfen, wo die Regierung ein Exempel statuiert. Elisabeths Staatsgefangene, die Königin von Schottland, empfängt an ihrem Düsseldorfer Schattenhof nicht nur vereinzelte Hiobsbotschafter und Hoffnungsträger. Alle ihre Verhöre und Geständnisse finden vor männlichem Publikum statt, in einem Theater des Psychoterrors. Die Hofbeamten tragen als Uniform den Geschäftsanzug: Modische Revolutionen kennt dieser ewig moderne Staat nicht. Unter den Augen der eigenen, amtlich rechtmäßigen Königin treten die grauen Herren dann aus der Reihe, wacker um Profilierung bemüht.

Der Extrakt der Staatsräson

Burleigh (Andreas Grothgar) ist im Staatsdienst extrem gut gealtert; vielleicht hat einer der Freibeuter ihrer Majestät ihm aus der neuen Welt ein Fläschchen vom Quell der ewigen Jugend mitgebracht; oder die Staatsräson selbst ist ein Extrakt der Vitalität. Leicester dagegen (Wolfgang Michalek) verschwendet seine Gaben. In jahrelangem Werben um seine jungfräuliche Königin hat er ein Bäuchlein angesetzt, aber sich die Lässigkeit bewahrt, mit der ein Hofkarrierist die Selbstdisziplinierung konterkarieren kann. Der Intrigant geriert sich als freier Mann, aber wenn er sich auch im Umgang mit dem eigenen Plan nachlässig aufführt, steht dessen Ausgang bald in den Gesandtschaftsberichten, in den Notizen zum Reiseverkehr über den Kanal. Die Düsseldorfer Minister sind durchaus markante Rollenporträts. Aber es bleiben Typen, werden keine Charaktere. Sollte die Alimentierung der Hofbeamtenschaft mit Merkmalen psychischer Distinktion eine neoliberale Legende sein?

In der „Maria Stuart“ in der Werkstatt des Theaters Bonn lässt Matthias Köhler drei männliche Schauspieler alle Rollen außer den beiden Königinnen spielen. Markus Bachmann, Nicolas Streit und Klaus Smorek sind weiß geschminkt, weiß gewandet und weiß beflügelt und tragen schwarze Prinz-Eisenherz-Perücken als tänzelnde Bilderbuchfiguren einer bis zur Unmännlichkeit verklärten Ritterlichkeit. Manchmal sprechen sie eine Ansprache eines der hohen Herren im Chor, dann wieder muss erst im Zweikampf ermittelt werden, wer den Sir Mortimer verkörpern darf und wer den Grafen Leicester geben muss.