Schauspielhäuser nach Corona : Zur Lage der Theaternation

Blick in den Saal des Berliner Ensemble: Das deutsche Theater ist von Corona erschlafft – in Lebensgefahr ist es allerdings nicht. Bild: picture-alliance

Absage! Änderung! Ausfall! So schallt es einem gerade aus allen Ecken und Enden von den deutschsprachigen Schauspielhäusern entgegen. In Münster, in Bonn, in Bochum finden Theaterpremieren wegen Krankheitsfällen nicht statt, werden Aufführungen verschoben – einmal, zwei Mal, mancherorts sogar drei Mal. Die Verunsicherung beim Publikum ist groß. Kehrte es nach den Generalschließungen der letzten Jahre sowieso nur zögernd in die Zuschauersäle zurück, verliert es jetzt, wenn wieder zwei Tage vor der Premiere eine Absage ins Postfach flattert, den letzten Rest Enthusiasmus.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Das deutsche Theater ist von Corona erschlafft – in Lebensgefahr ist es allerdings nicht. Zumindest nicht dort, wo es auf länder- und kommunalspezifische Hilfsprogramme zurückgreifen kann. Mancherorts heißt es hinter vorgehaltener Hand sogar, man sei finanziell erstaunlich gut durch die Krise gekommen, habe sich mit Hilfe des Kurzarbeitsgeldes gesundsparen können. Gegen das Theater Darmstadt läuft in diesem Zusammenhang noch immer ein Verfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug. Davon können kleinere private Häuser oder die freie Szene nur träumen – obgleich durch den Fonds Neustart Kultur auch hier vielen sehr schnell geholfen wurde und wird. Der deutsche Sozialstaat funktioniert – noch.