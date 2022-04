Im Alter von 90 Jahren : Schauspieler Michael Degen gestorben

Michael Degen, geboren am 31. Januar 1932 in Chemnitz, gestorben am 9. April 2022 in Hamburg, im August 2013 am Set von „SOKO Leipzig“ Bild: dpa

Der Schauspieler Michael Degen ist tot. Er starb am Samstag in Hamburg im Alter von 90 Jahren, wie der Rowohlt-Verlag in Berlin am Dienstag mitteilte.