Sasha Waltz in Marl : Tanz, Bürger, tanz!

Marl hat sicherlich nicht die schönste Innenstadt Deutschlands. Aber mit 160 Laientänzern hat Sasha Waltz die Architektur der siebziger Jahre in einen Parcours für Musik, Rhythmus und Bewegung verwandelt – ein echtes Bürgerkunstabenteuer.

Im März des vergangenen Jahres, wie lange scheint das jetzt zurückzuliegen, schickte Sasha Waltz ihre Tänzer unterschiedlich einfarbig in Pastelltöne gekleidet – Fuchsia, Türkis und Pink – auf eine helle Spielfläche und ließ den Live- ­Stream beginnen. „In C“ hieß die knapp einstündige, nach der Musik benannte, schlichte, aber quecksilbrige Choreographie. Sprünge, Schwünge, Läufe, Gänge, Schulterkreisen, -heben und -senken, Sitzen, Liegen und Stehen – der ganze Parcours verströmte eine Trisha-Brown-hafte Gelassenheit, bloß etwas rauer, Berlin Style. Dennoch: Der Tanz floss wie ein heiterer Strom in dem schönen musikalischen Flussbett von Terry Rileys minimalistischer Komposition.

Durchgängig klingt diese Musik wie ein in kleinen Variationen immer wieder ausgestoßener, heller Ruf: „Aufbruch!“, „Erneuerung!“. Es war wundervoll, wie dieses Stück da in die Wohnzimmer strömte, eines der besten während der ganzen Zeit der Theaterschließungen. „In C“ ist leichtfüßig, flüssig und energiegeladen, undramatisch, aber nicht oberflächlich, eine kontinuierliche, ansteckende, herrliche Forderung nach Bewegung, Bewegung! Das Thema des Stücks ist Timing, und wie man versuchen muss, die Welle zu reiten, aber dabei auf die anderen zu achten und seine Entscheidungen innerhalb der tänzerischen Improvisationen auf der Basis abwechslungsreicher Strukturen so zu treffen, wie es für alle und für das Werk am interessantesten ist.

Viel mathematische Klugheit

„In C“, 1964 komponiert und in die Musikgeschichte als das erste minimalistische Werk eingegangen, klingt ähnlich wie das, was auch Steve Reich und Philipp Glass dann komponiert haben, und wie deren Werke noch mal viel besser, wenn eine kluge Choreographie die Musik illustriert, umspielt, ihr vorauseilt oder nachspürt. Das ist Sasha Waltz gelungen, und gerade dass das Ergebnis so natürlich und richtig aussieht, lässt ahnen, wie viel Nachdenken, Planen und Strukturieren, wie viel mathematische Klugheit auch dies erforderte.

Damals war die Welt wie ausgebremst und eingeschüchtert von einer bedrohlichen Lage. Inzwischen feierte „In C“ längst seine zweite Premiere, dieses Mal in Anwesenheit von Zuschauern, und tourt wie selbstverständlich durch die Welt.

Im gut 83 000 Einwohner zählenden nordrhein-westfälischen Marl nun erlebte die Choreographie vor wenigen Tagen eine dritte, ganz besondere Premiere. Etwa 160 Marler Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus allgemeinbildenden und Tanzschulen hatten von Sasha Waltz und ihren Tänzern die 53 Bewegungsfiguren, die das Stück analog zu Rileys 53 musikalischen Figuren aufweist, erlernt. An sieben architektonisch interessanten Orten der Stadt führte je eine der Laiengruppen jeweils fünfzehn Minuten lang einen Auszug des Werkes vor. Im Anschluss an jede Vorführung setzte sich der Zug aus Tänzern und Zuschauern zu Fuß in Bewegung, gelenkt von kleinen Fahnenschwingern und Glockengeläut.

Großartiges Bürgerkunstabenteuer

Draußen vor der Scharounschule begann der Parcours und führte in einer Spirale über das Theater, den Skulpturenpark, das Grimme-Institut und andere Stationen bis auf den Busbahnhofsvorplatz vor dem 1971 gebauten großen Einkaufszentrum und gegenüber der ebenfalls bespielten Planetensiedlung. Eine einstündige zentrale Aufführung mit den Tänzern von „Sasha Waltz & Guests“ und allen Marler Teilnehmern beendete das fünfstündige großartige Bürgerkunstabenteuer. Es solle Schule machen und weitergehen, sagte der begeisterte Bürgermeister Marls am Schluss, und nach dem Applaus zu urteilen, fanden alle Anwesenden richtig, was Werner Arndt sagte.

Eine Stadt und ihre architektonisch interessanten, wenn auch nicht durchgängig schönen bundesrepublikanischen Bauwerke mit anderen Augen zu sehen war das eine, das andere war mitzuerleben, wie die postmodernen Ideen der Improvisation und Partizipation und die noch älteren des Laientanzes von Sasha Waltz mit leichter Hand in etwas Neues überführt wurden: eine Kunst und ein Vergnügen zugleich, für jeden, für alle zusammen.