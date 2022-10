Premiere in Frankurt : Die Partei hat immer recht

Das Herz der Revolution schlägt laut und voller Leidenschaft. Die rot aufleuchtende Installation mit dem pumpenden Herzmuskel, der so viel mehr ist als nur ein körperliches Organ, hängt zu Beginn wie ein drohendes Damoklesschwert über der Bühne des Frankfurter Schauspiels. Nicht nur wer handelt, macht sich schuldig, sondern auch, wer nicht handelt. Die klassische Zwangslage, wie sie der ehemalige Bundespräsident Gauck einst frei nach Saint-Just formulierte, liegt Sartres Theaterstück „Die schmutzigen Hände“ von 1948 zugrunde.

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Lehrstück aus dem fiktiven Balkanstaat Illyrien, in dem sich ein Regent mit den deutschen Besatzern arrangieren muss, während die Rote Armee bereits an der Landesgrenze steht und die Kapitulation nur noch eine Frage der Zeit ist, war unter dem Eindruck der NS-Besatzung in Frankreich, aber auch der stalinistischen Säuberungen entstanden. Konkreter Anlass war die Ermordung Trotzkis nach dessen Kritik an Stalin. „Les mains sales“ wurde nicht nur Sartres erfolgreichstes Drama, sondern auch seine größte Niederlage. So groß, dass er dessen Aufführung immer wieder verbieten ließ. Doch vergeblich: Seit der Pariser Uraufführung, die den Disput antikommunistisch einsortierte, sah sich der Autor, der sich den revolutionären Parteien zurechnete und später nicht davor zurückschreckte, den Terroristen Andreas Baader in Stammheim zu besuchen, von der Kommunistischen Partei als „Reaktionär“ verurteilt.

Realos gegen Fundis

Der Konflikt zwischen Pragmatismus und Idealismus wird in Sartres Stück anhand von zwei Personen verhandelt: Hugo, der blutjunge hitzköpfige Intellektuelle aus bourgeoiser Familie, der für die Parteizeitung bislang nur mit Worten kämpfen durfte, will endlich zur Tat schreiten, weshalb er sich für den Mord an einem „Verräter“, dem Parteisekretär Hoederer, einsetzen lässt.

Die Handlung wird als Rückblende erzählt. Zu Beginn liegt der Mord bereits zwei Jahre zurück, und Hugo, der sich damals auf Parteilinie wähnte, soll nun selbst liquidiert werden. Denn Hoederers einst verfemte Politik des Kompromisses ist inzwischen Parteidoktrin. Drei Stunden hat der junge Revolutionär Zeit, um in der Befragung durch die militante Partisanin Olga zu beweisen, dass er weiterhin „verwendbar“ ist für die Partei – und die Partei hat immer recht. Wie Scheherazade in „1001 Nacht“ redet Hugo um sein Leben. Sartres Siebenakter springt zurück, und mitten hinein in die Rededuelle zwischen dem Realo und dem Fundi und die Frage, wie weit man mit dem Feind kooperieren darf, um Menschenleben zu retten.

Die dilemmatische Ausgangslage könnte aktueller nicht sein. Die Regie von Lilja Rupprecht widersteht jedoch der Versuchung direkter Anspielungen auf den Krieg in der Ukraine oder westliche Kooperationen mit Unrechtsstaaten wie Iran, China oder Saudi-Arabien. Auch die zeithistorischen Bezüge wurden in der gestrafften Neuübersetzung von Eva Groepler gestrichen, um stattdessen ein ganz und gar fremdes Illyrien zu zeigen, das von Menschen bevölkert wird, die eigentümliche Masken mit hochgetürmten Frisuren tragen, wodurch sich eine wirkungsvolle Verrätselung einstellt. Wenn die Illyrer ihre Masken dann abnehmen, wirken sie plötzlich ganz intim und verletzlich.

Dem herausragenden Frankfurter Ensemble gelingt es, dem Sartre’schen Thesen-Gewitter seine burlesken Qualitäten zu entlocken, bis sich aus dem Mantel des Brecht’schen Lehrstücks eine Tragikomödie herausschält und manchmal sogar Vaudeville. Gekonnt lässt Matthias Redlhammer in Hoederer den Pragmatiker mit Kalkül erkennen, der sich als Politprofi nicht scheut, der richtigen Sache halber „in die Scheiße zu greifen“, während Fridolin Sandmeyer als grüblerischer Hugo vom eigenen Radikalismus selbst am meisten überrascht scheint.

Weibliches Staunen

Sartres Situationstheater, „das uns mit exzeptionellen Situationen wie Gefangenschaft, Unterdrückung, Folter konfrontiert und Widersprüche zwischen Existenz und Rolle transparent macht“, wie er es in seinem Aufsatz „Mythos und Realität des Theaters“ formulierte, klingt theoretisch konstruiert, wird aber an diesem Frankfurter Theaterabend mit prallem Leben gefüllt. Nicht nur Redlhammer und Sandmeyer tragen die Inszenierung (Bühne: Anne Ehrlich) mit ihrem gewitzten Kontrastspiel, das sich durch den Vaterkomplex des Jüngeren noch zusätzlich auflädt, weil es dem Klassenüberläufer Hugo nicht gelingt, seine Herkunft wirklich abzustreifen.

Getragen wird der Abend auch durch die Schauspielerinnen Manja Kuhl als Olga und Lea Ruckpaul als Jessica, Hugos aufreizend verspielte Frau. Nur vermeintlich sind dies Nebenrollen, denn tatsächlich wird ihr weibliches Staunen über den männlichen Streit zur zentralen Perspektive, wenn die eine der kalten Parteilinie ihre Sehnsucht entgegensetzt, während die andere, vermeintlich unpolitische ein moralisches Bewusstsein entwickelt. Da gehen zwei Frauen nicht nur von entgegengesetzten Enden, sondern aus zwei Welten kommend einen langen Weg aufeinander zu.

Mehr zum Thema 1/

Und wer sich eben noch in einem womöglich überholten Stück der Theatergeschichte wähnte, das von einer Zeit erzählt, die uns heute weder etwas zu sagen hat noch zum Staunen bringen kann, weil es Sartre um die Demonstration einer These ging, wozu er Figuren aus leblosen Ideen bastelte, wird aufs Verblüffendste überrascht: von Hugo, dem Mörder, der in seinem Koffer nicht nur die Pistole, sondern auch Fotos aus seiner Kindheit mit sich herumträgt. Oder von Jessica, der Kindfrau, die einem Godard-Film entsprungen scheint, oder von einer Olga, die von der Liebe und dem Gehorsam zugerichtet wird wie der Homo politicus Hoederer selbst.

Stark und schwach zugleich sind diese Figuren, derb und zärtlich und also widersprüchlich und der Vereinnahmung durch eine ideologische Idee längst entwachsen. So wie die These selbst sich irgendwann auflöst in dieser irrwitzigen Geschichte über Verbrechen und gebrochene Versprechen, über Missverständnisse, Enttäuschungen, Verrat und Liebe, wie es eben nur das Theater erzählen kann.